В мире

Никарагуа установила торговые отношения с Донецком и Севастополем
27 ноября 2025 в 11:22
Соглашение позволит укреплять международное право

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Республика Никарагуа установила торговые отношения с Донецком и Севастополем. Об этом сообщают СМИ.

«Как отмечается в документе, это решение „будет способствовать расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества“», — пишет «ТАСС». Торговые отношения позволят обеспечить максимальное использования потенциала обеих сторон для того, чтобы производить и сбывать конкурентоспособную продукцию, а также укрепят международные связи и право. Соответствующее решение принял парламент Республики Никарагуа.

В сентябре в Москве были подписаны торговые соглашения Никарагуа с Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями. Всего было подписано пять соглашений. 

