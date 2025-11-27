Страна в Центральной Америке одобрила торговые связи с Донецком
Соглашение позволит укреплять международное право
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Республика Никарагуа установила торговые отношения с Донецком и Севастополем. Об этом сообщают СМИ.
«Как отмечается в документе, это решение „будет способствовать расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества“», — пишет «ТАСС». Торговые отношения позволят обеспечить максимальное использования потенциала обеих сторон для того, чтобы производить и сбывать конкурентоспособную продукцию, а также укрепят международные связи и право. Соответствующее решение принял парламент Республики Никарагуа.
В сентябре в Москве были подписаны торговые соглашения Никарагуа с Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями. Всего было подписано пять соглашений.
