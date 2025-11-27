На все, что происходит на улице Дзержинского, улица «зарабатывает» сама Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

Для развития общественных пространств и привлечения к креативному бизнесу инвесторов и новых участников городам России необходим институт продюсеров креативного развития. Об этом заявил директор Агентства развития креативных индустрий Тюменской области Алексей Краев в рамках выставки «Города России», которая проходит в Екатеринбурге.

«Не так просто привлечь бизнес в новые пространства, которые в городах создаются. В Тюмени пример — улица Дзержинского. Когда мы ее создавали, мы поняли, что нам нужен механизм, который поможет объединять бизнес, население соседних домов, власти города и региона. Таким механизмом стал как раз креативный продюсерский центр», — пояснил краев.

Он отметил, что создание этого инструмента помогает находить финансирование для развития уже построенного пространства. «Все события, которые сейчас проходят на Дзержинского, не требуют бюджетных средств. Уличные фестивали, малые архитектурные формы, арт-объекты, рекламные элементы — все делается за деньги от экономической модели самой улицы. Она самоокупается. Именно благодаря креативному продюсеру, который помогает бизнесам встраиваться в существующую модель пространства и получать результат. Кроме благоустройства — это слишком дорого, это все еще в ведении городских властей», — добавил Краев.

Мастер-план развития улицы Дзержинского в начале 2020 годов стал первым крупным проектом Тюмени с привлечением креативных индустрий, отметил Краев. Он помог понять, почему эта сфера бизнеса развивается в одних локациях города и вянет в других. Кроме того, благодаря подробной проработке удалось найти эффективный для региона подход к развитию всего кластера.

«Власти дают креативщикам право на ошибку, и это самое важное, что могут вообще дать бизнесу органы местного самоуправления. Мы можем творить, пробовать, воплощать идеи, не все из которых будут иметь успех. Но только так креативный кластер может найти правильный путь и научиться получать результат», — пояснил он.

В настоящий момент в Тюменской области около шести тысяч предприятий, связанных с креативом — не считая самозанятых. При этом, лишь половина из них имеет соответствующие ОКВЭД, однако поддержку получают все, кто вносит свой вклад. «В этом суть подхода местных властей. Нет, как в других городах, избирательности, когда поддерживают только те бизнесы, которые имеют соответствующие коды в налоговой. Здесь российское законодательство пока дает нам некоторую свободу. Это помогает быстрее пройти путь от становления до экономической состоятельности всей индустрии», — подвел итог Краев.

Ранее URA.RU отмечало, что подход местных властей помог Тюмени стать одной из ключевых точек притяжения для креативных индустрий всего Урала. Сейчас регион считается в России флагманом развития креатива.