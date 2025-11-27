Логотип РИА URA.RU
Жители Тюменской области оформили почти 400 тысяч больничных листов

27 ноября 2025 в 10:59
В Тюменской области наблюдается всплеск ОРВИ

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В 2025 году жителям Тюменской области выплачено 399 000 пособий по временной нетрудоспособности. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.

«Отделение СФР по Тюменской области оплатило жителям региона более 399 000 пособий по временной нетрудоспособности в 2025 году. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается официально трудоустроенным гражданам, а также ИП, если они добровольно оплатили взносы в отделение СФР», — указано в публикации информационного центра правительства Тюменской области.

Размер пособия определяется с учетом ряда факторов. На него, в частности, влияют уровень среднего заработка и выслуга лет.

Так, при стаже более восьми лет пособие составляет 100% среднего заработка (но не более 172 288 рублей в месяц), при общей выработке сроком от пяти до восьми лет — 80%, менее пяти лет — 60%. Если заработок ниже минимального размера оплаты труда или страховой стаж меньше шести месяцев, размер пособия определяется по МРОТ, который в 2025 году составляет 22 440 рублей.

Первые три дня болезни оплачивает работодатель, а последующие — отделение СФР. Выплаты поступают в течение десяти рабочих дней после того, как работодатель передаст необходимые сведения в фонд.

Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени массово жалуются на качество работы городских поликлиник. Среди наиболее распространенных претензий — дефицит узких специалистов, очереди на прием, хамское отношение администраторов.

