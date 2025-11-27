Дома никому не нужно: тюменский бизнесмен пояснил, почему вывозит всю свою продукцию в Китай

Попытки продавать рапсовое масло в сетях ритейла закончились провалом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заводоуковский маслозавод (Тюменская область) отправляет все производимое рапсовое масло в Китай, так как в регионе и в целом в России этот продукт не пользуется популярностью. Об этом заявил начальник отдела продаж завода Сергей Сиротенко в ответ на вопрос депутата областной думы Инны Лосевой на полях Тюменского экспортного форума.

«Не понимаю, почему вы все масло отправляете на экспорт. Мы в Тюмени тоже ходим продукты правильного питания видеть на полках, тем более — от местных производителей. Но этих продуктов нет», — обратилась Лосева к предпринимателю.

Сиротенко пояснил, что попытки выставить рапсовое масло на продажу в магазинах ритейлеров уже были. «Товар оказывается не востребован, на него нет спроса. Он просто вымывается с полок без какой-либо прибыли, и все», — отметил он. И добавил, что рапсовое масло из Заводоуковска можно найти в некоторых небольших магазинах местных предпринимателей.

