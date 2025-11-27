Тюменка пожелала мужу смерти на СВО, а после его гибели начала претендовать на выплаты

Женщина не сможет претендовать на выплаты после гибели бывшего мужа на СВО Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Тобольский городской суд (Тобольск, Тюменская область) лишил местную жительницу права на получение выплат за погибшего на СВО бывшего мужа. Об этом сообщает telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы региона. Там уточнили, что соответствующий иск подала мать военного.

«Тобольский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску Айманур М., матери погибшего участника специальной военной операции, к бывшей супруге ее сына, гражданке В. По итогам рассмотрения суд лишил ответчика права на получение предусмотренных законодательством выплат для членов семьи погибшего военнослужащего», — сообщает пресс-служба тюменских судов.

В ходе судебных разбирательств было установлено, что брак между ответчицей и сыном истца был заключен в конце декабря 2024 года и прекращен решением суда в мае 2025 года. Одна из причин — постоянные ссоры, которые происходили между мужем и женой. Во время одной из них женщина пожелала супругу смерти. После гибели военного она не стала принимать участие в организации похорон.

В материалах дела также имеются свидетельства о том, что весной 2025 года ответчица провела мусульманский обряд бракосочетания с другим мужчиной. Суд лишил женщину права на получение выплат, положенных родственникам погибших участников СВО. Поскольку на момент гибели военного они фактически не являлись мужем и женой.