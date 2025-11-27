Логотип РИА URA.RU
В Тюмени начали украшать главную городскую елку. Фото, видео

27 ноября 2025 в 12:48
Дата официального открытия елки пока неизвестна

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени полностью установили и начали украшать главную новогоднюю елку. Праздничное дерево, традиционно, расположилось напротив драматического театра.

Работы на площади 400-летия Тюмени начались 18 ноября. Сейчас елку делают нарядной. О точной дате открытия пока неизвестно, но в прошлом году оно состоялось 26 декабря.

Елка установлена на площади 400-летия Тюмени

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

