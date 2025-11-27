В Тюмени начали украшать главную городскую елку. Фото, видео
27 ноября 2025 в 12:48
Дата официального открытия елки пока неизвестна
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Тюмени полностью установили и начали украшать главную новогоднюю елку. Праздничное дерево, традиционно, расположилось напротив драматического театра.
Работы на площади 400-летия Тюмени начались 18 ноября. Сейчас елку делают нарядной. О точной дате открытия пока неизвестно, но в прошлом году оно состоялось 26 декабря.
1/2
Елка установлена на площади 400-летия Тюмени
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Подписаться
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал