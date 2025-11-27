Инвесторы стали вкладывать в Тюменскую область больше денег

Тюменская область остается в числе регионов-лидеров по объему инвестиций Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В 2025- м объем инвестиций в Тюменской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти на 19 %, на реализацию различных проектов было потрачено 17 миллиардов рублей. Об этом во время ежегодного послания к депутатам регионального парламента сообщил губернатор Александр Моор.

«За январь — сентябрь 2025 года признаны реализованными 83 инвестиционных проекта на сумму более 17 миллиардов рублей. И динамика процесса положительная. За тот же период в областной реестр включено 211 новых проектов с планируемым объемом инвестиций в 61 миллиард. По количеству проектов Тюменская область вошла в первую десятку российских регионов. По инвестиционной привлекательности наш регион не первый год в числе лидеров», — заявил он во время своего выступления перед депутатами Тюменской областной думы.

Рост наблюдается в различных секторах экономики: в недвижимость и обрабатывающие производства инвестиции увеличились практически в 1,5 раза, в сельское и лесное хозяйство — более чем в 1,5 раза, в торговлю — на 70 %, в образование — на 30 %, в здравоохранение и социальные услуги — на 90 %. В культуру, спорт и досуг — в два раза.

Среди ключевых инвестпроектов — запуск промышленного комплекса ГК «ТОФС» по производству высокотехнологичного нефтесервисного оборудования и уникального научного центра «Геосфера» — первого в России роботизированного комплекса для изучения керна. Более чем на 70 % выполнены объемы строительства проекта ДГП-2 в Тобольске. Также в регионе начал работу логистический центр Ozon и достраивается комплекс Wilberries.