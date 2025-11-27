Лед на тюменских водоемах признан опасным
В мэрии Тюмени предупредили о том, что выходить на лед пока не стоит
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Лед на водоемах Тюмени не соответствует безопасным значениям, на реках и озерах города зафиксированы участки с толщиной покрытия менее пяти сантиметров. Об этом сообщает telegram-канал администрации города.
«По данным Тюменского гидрометеоцентра, толщина льда на различных водоемах области варьируется в значительных пределах и не соответствует безопасным значениям. В частности, на реках и озерах города Тюмени зафиксированы участки с толщиной льда менее пяти сантиметров, что недостаточно для безопасного передвижения пешеходов и тем более для передвижения техники», — указано в публикации мэрии.
Лед на городских водоемах представляет существенную угрозу для жизни и здоровья людей. Из-за нестабильных погодных условий покров формируется неравномерно и пока недостаточно прочен, поэтому выход на него может привести к опасным ситуациям.
Тюменцам посоветовали усилить контроль за безопасностью детей и подростков. И объяснить им, что игры на льду могут привести к негативным последствиям.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени усилили контроль за водоемами, которые пользуются популярностью у рыбаков: рядом с ними дежурят сотрудники МЧС, волонтеры и представители других структур. Он уточнил, что некоторые тюменцы рискуя жизнью выходят на неокрепший лед, чтобы порыбачить или прогуляться.
