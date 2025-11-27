Жителя Астрахани отправили в СИЗО по обвинению в подготовке теракта

Cуд отправил жителя Астрахани в СИЗО до 16 декабря Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Суд в Астрахани заключил под стражу жителя региона Александра Дворянчикова, который обвиняется в покушении на совершение диверсии и теракта. Информация об этом содержится в судебных материалах.

Астраханский суд отправил под арест Александра Дворянчикова, срок определен до 16 декабря, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Его обвиняют в покушении на совершение диверсии и террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Помимо Дворянчикова, в деле упоминаются неустановленные лица.