Жителя Астрахани отправили в СИЗО по обвинению в подготовке теракта
Cуд отправил жителя Астрахани в СИЗО до 16 декабря
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Суд в Астрахани заключил под стражу жителя региона Александра Дворянчикова, который обвиняется в покушении на совершение диверсии и теракта. Информация об этом содержится в судебных материалах.
Астраханский суд отправил под арест Александра Дворянчикова, срок определен до 16 декабря, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Его обвиняют в покушении на совершение диверсии и террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Помимо Дворянчикова, в деле упоминаются неустановленные лица.
Согласно судебным материалам, защита ходатайствовала об изменении меры пресечения в отношении Дворянчикова на домашний арест или подписку о невыезде. При этом адвокаты акцентировали внимание на молодом возрасте подзащитного, его регистрации в Астраханской области и положительной характеристике с места жительства. Однако в удовлетворении просьбы было отказано. Детали дела в материалах не приведены.
