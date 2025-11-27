Логотип РИА URA.RU
Общество

МТС предупредила свердловчан о возможных ограничениях мобильного интернета в Екатеринбурге

МТС предупредил абонентов Свердловской области о возможных ограничениях
27 ноября 2025 в 13:23
МТС сообщает, что мобильный интернет может не работать

МТС сообщает, что мобильный интернет может не работать

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Компания МТС уведомила абонентов Свердловской области о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета. В сообщении оператора подчеркивается, что ограничения связаны с мерами безопасности и не затронут голосовую связь и SMS.

В официальном уведомлении, направленном абонентам, компания пояснила, что временные ограничения могут затронуть отдельные районы Екатеринбурга и области. При этом оператор обеспечил работу ключевых цифровых сервисов в режиме офлайн.

«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета. Но мы сделали так, чтобы вы смогли пользоваться привычными цифровыми сервисами, даже когда нет интернета: такси, Госуслугами и другими ресурсами», — сообщили МТС в SMS-оповещениях.

В компании подтвердили, что обычная голосовая связь и отправка SMS-сообщений продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений.

Ранее МТС уже внедряла технологии, позволяющие обеспечивать работу критически важных сервисов при временном отсутствии интернет-соединения. В последние месяцы оператор активно развивает инфраструктуру связи в Свердловской области, модернизируя базовые станции и расширяя покрытие сетей нового поколения.

