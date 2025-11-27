МТС предупредила свердловчан о возможных ограничениях мобильного интернета в Екатеринбурге
МТС сообщает, что мобильный интернет может не работать
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Компания МТС уведомила абонентов Свердловской области о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета. В сообщении оператора подчеркивается, что ограничения связаны с мерами безопасности и не затронут голосовую связь и SMS.
В официальном уведомлении, направленном абонентам, компания пояснила, что временные ограничения могут затронуть отдельные районы Екатеринбурга и области. При этом оператор обеспечил работу ключевых цифровых сервисов в режиме офлайн.
«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета. Но мы сделали так, чтобы вы смогли пользоваться привычными цифровыми сервисами, даже когда нет интернета: такси, Госуслугами и другими ресурсами», — сообщили МТС в SMS-оповещениях.
В компании подтвердили, что обычная голосовая связь и отправка SMS-сообщений продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений.
Ранее МТС уже внедряла технологии, позволяющие обеспечивать работу критически важных сервисов при временном отсутствии интернет-соединения. В последние месяцы оператор активно развивает инфраструктуру связи в Свердловской области, модернизируя базовые станции и расширяя покрытие сетей нового поколения.
