МТС предупредила свердловчан о возможных ограничениях мобильного интернета в Екатеринбурге

МТС сообщает, что мобильный интернет может не работать Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Компания МТС уведомила абонентов Свердловской области о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета. В сообщении оператора подчеркивается, что ограничения связаны с мерами безопасности и не затронут голосовую связь и SMS.

В официальном уведомлении, направленном абонентам, компания пояснила, что временные ограничения могут затронуть отдельные районы Екатеринбурга и области. При этом оператор обеспечил работу ключевых цифровых сервисов в режиме офлайн.

«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета. Но мы сделали так, чтобы вы смогли пользоваться привычными цифровыми сервисами, даже когда нет интернета: такси, Госуслугами и другими ресурсами», — сообщили МТС в SMS-оповещениях.

В компании подтвердили, что обычная голосовая связь и отправка SMS-сообщений продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений.