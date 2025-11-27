Логотип РИА URA.RU
Общество

Транспорт

Автобусный парк Екатеринбурга увеличится на 15 автобусов

В Екатеринбург прибыли 15 новых автобусов для маршрутов №51, 57 и 67
27 ноября 2025 в 13:19
В новых автобусах вместительность будет до 115 человек

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Партия из 15 новых низкопольных автобусов большого класса прибыла в Екатеринбург в рамках продолжающейся транспортной реформы. Как сообщил мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале, машины выйдут на одни из самых загруженных маршрутов города в январе будущего года.

«Новые автобусы оборудованы климат-контролем, системой видеонаблюдения, информационными табло, валидаторами и USB-розетками для зарядки гаджетов», — уточнил Алексей Орлов . Вместимость каждого автобуса составляет до 112 человек, также предусмотрены пандусы для маломобильных граждан и кнопки вызова водителя.

Новые автобусы будут курсировать на маршрутах № 51 (Елизавет — Центр — Академический), № 57 (ДМБ № 9 — Центр — Елизавет) и № 67 (ДМБ № 9 — Центр — Солнечный) . Перед выходом на линию транспорт брендируют и доукомплектуют.

Закупка современного транспорта осуществлена по льготной государственной программе. «Современный и комфортный транспорт закуплен по льготной госпрограмме, в рамках которой в уральскую столицу по договору лизинга поставят 169 автобусов».

Обновление автобусного парка является частью масштабной транспортной реформы, стартовавшей в Екатеринбурге в августе 2024 года . Одной из ключевых задач реформы, помимо обновления подвижного состава, является переход на брутто-контракты и стабилизация ситуации с кадрами. Благодаря заключенным контрактам удалось значительно увеличить зарплаты работникам транспортных предприятий и принять с начала года более 160 водителей.

