В Челябинской области впервые за шесть лет пересмотрят транспортный налог

Транспортный налог в Челябинской области увеличится до 27 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области впервые с 2019 года увеличится транспортный налог. Расценки будут зависеть от мощности автомобиля или мотоцикла, сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«В Челябинской области скорректируют ставки транспортного налога. Основные изменения касаются легковых авто и мотоциклов малой мощности», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Пенсионеры и семье с детьми сохранят свою ставку налога — 1 рубль. Повышение также не коснется мощных автомобилей и грузовиков, которым менее десяти лет.

Продолжение после рекламы

Для легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил ставку с 5,16 рублей поднимут до 10 рублей. От 101 до 150 лошадиных сил — с 13,40 рублей до 27 рублей. Свыше 150 лошадиных сил — без изменений.

Для мотоциклов и мотороллеров мощностью до 20 лошадиных сил включительно ставки вырастут с 3,08 рублей до 10 рублей, а мощностью от 21 лошадиной силы до 36 лошадиных сил — с 5,16 рублей до 20 рублей.

Для грузовых автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил и возрастом старше десяти лет ставки поднимутся с 24 рублей до 32 рублей. Новые ставки для всех категорий автомобилей начнут действовать с 2027 года.

Корректировка обусловлена необходимостью поддерживать темпы обновления дорожной инфраструктуры, поясняют в ведомстве. «Увеличение поступления средств в Дорожный фонд позволит реализовать дальнейшие планы по ремонту и содержанию дорог во всех муниципалитетах», — добавили в миндортрансе области. Даже после увеличения, ставка транспортного налога в Челябинской области останется одной из самых низких по России. Для сравнения: в республика Башкортостан она составляет 35 рублей, в Пермском крае — 33 рубля.