Экономика

Недвижимость

«Увильды и Тургояк»: в Челябинской области самые низкие по УрФО цены на арендные коттеджи

Коттедж у озера в Челябинской области можно арендовать за 8,5 тысячи рублей
24 ноября 2025 в 14:35
Чаще всего челябинцы бронируют коттеджи на двое суток

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области загородные коттеджи вблизи озер Увильды и Тургояк в среднем можно снять за 8,5 тысячи рублей в сутки. В регионе самая дешевая по УрФО аренда частных домов возле гор и воды, сообщили в пресс-службе.

«Самые доступные по УрФО варианты размещения в загородных коттеджах в природных локациях фиксировались в Челябинской области — около 8,5 тысячи рублей за ночь. В Свердловской области цена была выше — примерно 9,5 тысячи, в Тюменской — чуть больше 10 тысяч рублей. Дороже всего снять коттедж в ХМАО. Его стоимость — 11,3 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе.

Челябинцы в июне–октябре 2025 года по сравнению с 2024 годом стали почти вдвое чаще арендовать загородные коттеджи возле озер, таких как Увильды и Тургояк. При этом самыми популярными остаются поездки на природу на два дня компаниями из пяти человек. Также в регионе на 35% выросло число арендных коттеджей.

