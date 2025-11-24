«Увильды и Тургояк»: в Челябинской области самые низкие по УрФО цены на арендные коттеджи

Чаще всего челябинцы бронируют коттеджи на двое суток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области загородные коттеджи вблизи озер Увильды и Тургояк в среднем можно снять за 8,5 тысячи рублей в сутки. В регионе самая дешевая по УрФО аренда частных домов возле гор и воды, сообщили в пресс-службе.

«Самые доступные по УрФО варианты размещения в загородных коттеджах в природных локациях фиксировались в Челябинской области — около 8,5 тысячи рублей за ночь. В Свердловской области цена была выше — примерно 9,5 тысячи, в Тюменской — чуть больше 10 тысяч рублей. Дороже всего снять коттедж в ХМАО. Его стоимость — 11,3 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе.