В Екатеринбурге решат судьбу транспортных скидок по карте «Мир» в конце года

30 процентов перевозок в Екатеринбурге оплачиваются по СБП

Решение о продлении скидочной программы оплаты проезда картой «Мир» в общественном транспорте Екатеринбурга будет принято до конца этого года. Об этом на форуме «Города России» заявила директор по развитию АО «Национальная система платежных карт» Мария Точилова, передает корреспондент URA.RU.

«Вопрос о продлении скидочной программы в общественном транспорте Екатеринбурга решат в конце года», — сообщила Мария Точилова. Программа действует в уральской столице с 2024 года и позволяет пассажирам экономить на проезде. В настоящее время скидка составляет 9 рублей — билет обходится в 33 рубля вместо 42.

По словам представителя НСПК, программа пользуется популярностью у горожан — около 30% поездок в общественном транспорте оплачиваются с использованием карты «Мир». За 2025 год пассажиры уже сэкономили около 200 миллионов рублей.

