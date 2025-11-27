В Екатеринбурге решат судьбу транспортных скидок по карте «Мир» в конце года
30 процентов перевозок в Екатеринбурге оплачиваются по СБП
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Решение о продлении скидочной программы оплаты проезда картой «Мир» в общественном транспорте Екатеринбурга будет принято до конца этого года. Об этом на форуме «Города России» заявила директор по развитию АО «Национальная система платежных карт» Мария Точилова, передает корреспондент URA.RU.
«Вопрос о продлении скидочной программы в общественном транспорте Екатеринбурга решат в конце года», — сообщила Мария Точилова. Программа действует в уральской столице с 2024 года и позволяет пассажирам экономить на проезде. В настоящее время скидка составляет 9 рублей — билет обходится в 33 рубля вместо 42.
По словам представителя НСПК, программа пользуется популярностью у горожан — около 30% поездок в общественном транспорте оплачиваются с использованием карты «Мир». За 2025 год пассажиры уже сэкономили около 200 миллионов рублей.
Скидочная программа для держателей карт «Мир» действует в Екатеринбурге с 2024 года. Размер скидки варьировался в разные периоды, максимально достигая 13 рублей. В настоящее время пассажиры могут купить билет за 33 рубля вместо 42 рублей при оплате картой «Мир». Полная стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга составляет 42 рубля.
