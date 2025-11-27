Тюменцы забрендировали мэра Екатеринбурга. Фото, видео
Значок для VIP-персон выставки изображает ладью, связанную с освоекнием тюменской земли
Фото: Размик Закарян, URA.RU
Представитель Тюменской области «забрендировали» главу Екатеринбурга Алексея Орлова на выставке «Города России». У регионального стенда ему прикрепили значок, который дарят VIP-посетителям.
«Сделаю вам значок, как у меня. Мы все для Тюмени не чужие», — прокомментировал на видео представитель региона.
На стенде представлены материалы о прошлом, настоящем и будущем региона. Кроме того, посетитель экспо могут отправить открытку с рисунками работы тюменской школы искусств. Подробности — в фоторепортаже.
Стенд Тюменской области на форуме «Города России» оформлен в духе преемственности эпох
Фото: Размик Закарян, URA.RU
