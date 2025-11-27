Мэр Кургана Науменко позвал главу Екатеринбурга в гости на рыбу. Видео
Глава Кургана пригласил мэра Екатеринбурга на гастрофестиваль
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Мэр Кургана Антон Науменко встретился на форуме «Города России» с екатеринбургским градоначальником Алексеем Орловым. Сообщив коллеге, что Курган активно развивает туризм, глава города разрекламировал гастрофестиваль «День сырка» и пригласил свердловских чиновников в гости.
«Развиваем туризм — в этом году гастрофестиваль „День сырка“ собрал более пяти тысяч гостей. В том числе из ближнего зарубежья. Приглашаем в гости», — провел презентацию глава Кургана для коллег из администрации Екатеринбурга.
Орлов с коллегами поблагодарили Науменко за информацию о возможностях Кургана. В ответ сообщили, что подобный визит имеется в планах главы Екатеринбурга.
