В екатеринбургской школе открыли уникальный центр профобучения для школьников

Екатеринбуржские депутаты открыли новый учебный центр Фото: Дмитрий Иванов

На Эльмаше стартовал необычный образовательный эксперимент — в школе №167 открылся Центр профессионального обучения, где старшеклассники смогут освоить первую профессию и получить свидетельство. Уникальный проект запустили при поддержке депутата гордумы, лидера фракции «Единой России» в гордуме Алексея Вихарева и его коллеги Ксении Лещенко. Об этом Вихарев сообщает в своем telegram-канале.

«Центр профессионального обучения на базе 167-й школы — это важный шаг в поддержке ранней профориентации детей. Старшеклассники получают возможность осваивать востребованные специальности: IT, инженерию, медицину и многое другое. Такая подготовка помогает осознанно выбрать профессию, получить практические навыки и уверенно смотреть в будущее», — отметил Алексей Вихарев.





Центр оснащен современными технологиями Фото: Дмитрий Иванов

Центр уже получил лицензию и готов принять до 480 учеников 8-11 классов со всего города. Школьникам доступны для освоения 20 современных специальностей — от оператора лазерных станков с ЧПУ и инженерного дизайна САПР до геодезиста и корректора.

«С большим удовольствием оказала поддержку в реализации этого значимого проекта, который появился благодаря инициативности педагогического состава школы и запросам родителей. Все понимают, как важно выбрать дело, в котором человек сможет реализовать свои таланты, достоинства, амбиции. Отлично, когда путь в профессию начнется со школьной скамьи», — рассказала Ксения Лещенко.

«Перед старшеклассниками всегда встает вопрос профессионального самоопределения. Поэтому появилась идея создать Центр, где они могут выбрать и максимально погрузиться в будущую профессию, а по итогам прохождения курса — получить свидетельство. Мы уже получили соответствующую лицензию, набрали штат педагогов и благодаря помощи депутатов городской думы оборудовали кабинет для занятий необходимой мебелью и техникой», — пояснила заместитель директора школы №167 Елена Шипилова.