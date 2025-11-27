Свердловчанин жестоко убил боксера-бизнесмена и избежал колонии

Обвиняемый, по мнению СК, убил знакомого из ружья Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Нижней Туры (Свердловская область) Евгений Голубчиков, обвиняемый в зверском убийстве боксера-бизнесмена Константина Ребдева, избежал колонии. Городской суд отправил его на принудительное лечение в медучреждение, выяснил корреспондент URA.RU.

Как писало агентство, убийство произошло поздним вечером 24 сентября 2024-го возле шиномонтажки Ребдева. По предварительным данным, Голубчиков пришел туда с охотничьим оружием и дважды выстрелил в оппонента. После он скрылся на машине убитого. Ребдева похоронили 27 сентября. Мотивом преступления может быть личная неприязнь, говорили в МВД.

Против Голубчикова возбудили дело по трем уголовным статьям. Его обвинили в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и в угоне машины (ч. 1 ст.166 УК РФ). Судя по судебной картотеке, вердикт был вынесен 2 апреля. Стороны обжаловали его. Облсуд вернул дело на новое рассмотрение.

«Постановление суда первой инстанции изменено в части совершения Голубчиковым общественно опасного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, и решения в указанной части судьбы вещественных доказательств. Оно отменено с направлением на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе, в остальной части постановление оставлено без изменения», — отметили URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона.