Спикер гордумы Екатеринбурга предложила приравнять электровелосипеды к СИМ

Анна Гурарий также подписала соглашение с челябинским коллегой Фото: Размик Закарян URA.RU

Председатель гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий выступила с инициативой приравнять электровелосипеды к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) и распространить на них действующие ограничения. Об этом она заявила в рамках форума «Города России».

Гурарий считает, что такой шаг поможет снизить аварийность. В качестве аргумента она привела неудачный опыт Перми, где запретили СИМ, но на электровелосипеды ограничения не распространили. «Пермь запретила СИМ. Мы с вами неоднократно поднимали вопрос об электровелосипедах. По-моему, кстати, оператор Woosh пришел в Пермь с электровелосипедами. А значит, те запреты, которые были установлены правилами обустройства, они уже не распространяются на электровелосипеды», — сказала она.

Спикер гордумы добавила, что десять городов-миллионников, в том числе Екатеринбург, поддержали обязательную идентификацию пользователей кикшеринга через «Госуслуги».

Продолжение после рекламы

Вместе с этим Гурарий затронула вопрос регулирования использования питбайков. Она предложила обратить внимание на опыт, накопленный в сфере регулирования СИМ и электровелосипедов, и начать работать над правилами использования питбайков.