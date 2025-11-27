По делу «адской автомойки» в Каменске-Уральском нашли новый эпизод

Силовики продолжают разбираться в обстоятельствах дела Фото: Илья Московец © URA.RU

Следователи нашли новый эпизод в уголовном деле парней из Каменска-Уральского (Свердловская область), которые издевались над жертвами на автомойке. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

«По предварительным данным, потерпевшим по новому эпизоду стал несовершеннолетний. Его усадили в машину и, как и остальных пострадавших, привезли на мойку. Там он подвергся издевательствам», — сказал собеседник агентства. В СУ СК по Свердловской области отказались комментировать эти сведения.

О пытках на «адской автомойке» стало известно 22 февраля, хотя события произошли еще в начале января. По версии следствия, Давид Анашкин, его брат и общие знакомые вывезли четверых студенток на мойку. Где их избили, облили водой и пеной. Причиной якобы стал конфликт Анашкина-старшего с одной из жертв. После этого его и двух фигурантов арестовали, сообщали в СК.

