По делу «адской автомойки» в Каменске-Уральском нашли новый эпизод
Силовики продолжают разбираться в обстоятельствах дела
Фото: Илья Московец © URA.RU
Следователи нашли новый эпизод в уголовном деле парней из Каменска-Уральского (Свердловская область), которые издевались над жертвами на автомойке. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.
«По предварительным данным, потерпевшим по новому эпизоду стал несовершеннолетний. Его усадили в машину и, как и остальных пострадавших, привезли на мойку. Там он подвергся издевательствам», — сказал собеседник агентства. В СУ СК по Свердловской области отказались комментировать эти сведения.
О пытках на «адской автомойке» стало известно 22 февраля, хотя события произошли еще в начале января. По версии следствия, Давид Анашкин, его брат и общие знакомые вывезли четверых студенток на мойку. Где их избили, облили водой и пеной. Причиной якобы стал конфликт Анашкина-старшего с одной из жертв. После этого его и двух фигурантов арестовали, сообщали в СК.
Позднее в уголовном деле появились новые эпизоды. Следователи установили, что банда и ранее вывозила потерпевших на мойку, где издевалась над ними. Со многих требовали деньги. Вследствие этого были арестованы Виктор Кухтин, Иван Петров, Артем Штука и предполагаемый лидер банды Александр Лачугин. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
