Детский омбудсмен раскрыла, где сейчас находятся дети из свердловского рехаба

Дети из свердловского рехаба перемещены родителям и в госучреждения

Дети из Свердловской области, находившиеся в реабилитационном центре в поселке Исеть, уже возвращены родителям. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Титова. Она добавила, что несовершеннолетние из других субъектов РФ временно размещены в государственных учреждениях.

По словам Татьяны Титовой, изначально не поступало никаких тревожных сигналов о деятельности центра. Сейчас правоохранительные органы и детский омбудсмен активно работают над установлением полной картины произошедшего.

«Не было намеков о том, что есть что-то подобное там. Сейчас устанавливаем личности детей, откуда они. Уже известно, что есть дети из Свердловской области и есть дети из других субъектов. Сейчас выясняем информацию, на каких основаниях дети находились в этом так называемом рехабе. Также сейчас идёт работа с родителями детей, которые возвращены. Те дети, которые из Свердловской области, уже возвращены родителям. А дети из других субъектов находятся в госучреждениях», — сообщила Татьяна Титова.

