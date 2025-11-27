Детский омбудсмен раскрыла, где сейчас находятся дети из свердловского рехаба
Дети из свердловского рехаба перемещены родителям и в госучреждения
Фото: Илья Московец © URA.RU
Дети из Свердловской области, находившиеся в реабилитационном центре в поселке Исеть, уже возвращены родителям. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Титова. Она добавила, что несовершеннолетние из других субъектов РФ временно размещены в государственных учреждениях.
По словам Татьяны Титовой, изначально не поступало никаких тревожных сигналов о деятельности центра. Сейчас правоохранительные органы и детский омбудсмен активно работают над установлением полной картины произошедшего.
«Не было намеков о том, что есть что-то подобное там. Сейчас устанавливаем личности детей, откуда они. Уже известно, что есть дети из Свердловской области и есть дети из других субъектов. Сейчас выясняем информацию, на каких основаниях дети находились в этом так называемом рехабе. Также сейчас идёт работа с родителями детей, которые возвращены. Те дети, которые из Свердловской области, уже возвращены родителям. А дети из других субъектов находятся в госучреждениях», — сообщила Татьяна Титова.
Как ранее сообщало URA.RU, в реабилитационном центре в поселке Исеть были обнаружены 22 подростка в возрасте от 10 до 18 лет . Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетних) . По данным МВД, 11 детей уже переданы родителям, еще 11 находятся в учреждениях соцполитики, где за ними приедут законные представители . При внешнем осмотре следов побоев у детей не обнаружено, но проводится более тщательное медицинское обследование.
