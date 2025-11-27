Бывший замминистра образования возглавил свердловский техникум
Бирюк был министром образования до 2025 года
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Новым директором березовского техникума «Профи» назначен Евгений Бирюк, ранее занимавший должность заместителя министра образования Свердловской области. Он сменил на этом посту Анастасию Россель. Об этом сообщает пресс-служба техникума.
«Евгений Михайлович Бирюк назначен директором техникума „Профи“** , — сообщили в пресс-службе учебного заведения.
В 2021 году Бирюк был назначен на должность заместителя министра образования региона, однако в 2025 году покинул этот пост. Теперь он возглавил одно из крупных профессиональных образовательных учреждений Екатеринбурга. Евгений Бирюк имеет значительный опыт работы в системе образования региона — с 2008 года он занимал различные должности в правительстве Свердловской области.
Техникум «Профи» является одним из профессиональных образовательных учреждений Березовского. Прежний директор Анастасия Россель руководила техникумом на протяжении нескольких лет. Назначение бывших государственных служащих на руководящие должности в образовательные учреждения стало распространенной практикой в Свердловской области в последние годы.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!