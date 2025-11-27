Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

Бывший замминистра образования возглавил свердловский техникум

Свердловский экс-замминистра образования Бирюк возглавил техникум
27 ноября 2025 в 15:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Бирюк был министром образования до 2025 года

Бирюк был министром образования до 2025 года

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Новым директором березовского техникума «Профи» назначен Евгений Бирюк, ранее занимавший должность заместителя министра образования Свердловской области. Он сменил на этом посту Анастасию Россель. Об этом сообщает пресс-служба техникума.

«Евгений Михайлович Бирюк назначен директором техникума „Профи“** , — сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В 2021 году Бирюк был назначен на должность заместителя министра образования региона, однако в 2025 году покинул этот пост. Теперь он возглавил одно из крупных профессиональных образовательных учреждений Екатеринбурга. Евгений Бирюк имеет значительный опыт работы в системе образования региона — с 2008 года он занимал различные должности в правительстве Свердловской области.

Продолжение после рекламы

Техникум «Профи» является одним из профессиональных образовательных учреждений Березовского. Прежний директор Анастасия Россель руководила техникумом на протяжении нескольких лет. Назначение бывших государственных служащих на руководящие должности в образовательные учреждения стало распространенной практикой в Свердловской области в последние годы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал