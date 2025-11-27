Бывший замминистра образования возглавил свердловский техникум

Новым директором березовского техникума «Профи» назначен Евгений Бирюк, ранее занимавший должность заместителя министра образования Свердловской области. Он сменил на этом посту Анастасию Россель. Об этом сообщает пресс-служба техникума.

В 2021 году Бирюк был назначен на должность заместителя министра образования региона, однако в 2025 году покинул этот пост. Теперь он возглавил одно из крупных профессиональных образовательных учреждений Екатеринбурга. Евгений Бирюк имеет значительный опыт работы в системе образования региона — с 2008 года он занимал различные должности в правительстве Свердловской области.