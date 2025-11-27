Дефицит бюджета Ямала в 2025 году составил почти 38 млрд рублей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ямал вошел в тройку регионов с самым дефицитным бюджетом по предварительным итогам 2025 года. Нехватка доходной части казны связана с сокращением прибыли, получаемой от деятельности добывающих предприятий, а также с более низкими темпами инвестирования по сравнению с предыдущими годами. К таким выводам пришли аналитики «Эксперт РА».

«Наибольший дефицит в абсолютном выражении по итогам девяти месяцев в Кемеровской (-43,9 млрд рублей) и Иркутской (-41,1 млрд рублей) областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (-38 млрд рублей)», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитику «Эксперт РА». Как сообщают авторы исследования, нехватку доходной части бюджета испытывают 56 регионов России.

По мнению аналитиков, дефицит связан прежде всего с сокращением прибыли, получаемой от деятельности добывающих предприятий, промышленного и финансового сектора в условиях высокой стоимости кредитов для бизнеса. Нестабильна также макроэкономическая ситуация. Нефте- и газоносные регионы терпят убытки из-за снижения стоимости углеводородов на международном рынке.

«Так, почти треть общей суммы снижения налога на прибыль организаций сформировали несколько ключевых нефтедобывающих регионов страны — Тюменская область, ХМАО и ЯНАО», — отмечается в исследовании. Кроме этого, заметно сокращаются инвестиции регионов: в ЯНАО — на 27,3% на фоне рекордно высокой базы 2024 года.