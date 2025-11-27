Мэр Екатеринбурга пофантазировал про город будущего
Алексей Орлов участвует в пленарной сессии на форуме «Города России»
Фото: Размик Закарян, URA.RU
Мэр Екатеринбурга пофантазировал про город будущего, в котором нет транспорта. Такой футурополис прямо сейчас строится на берегу Красного моря, — рассказал Орлову коллега из Восточной провинции Саудовской Аравии.
«Там у них движение будет вертикальное, а не горизонтальное. Не будет транспорта. То есть все потребности будут как раз вот в этих локациях», — поделился впечатлениями Орлов на форуме «Города России», который проходит в Екатеринбурге, и заметил, что это не сочетается с российским менталитетом.
«Жажда перемещения русскому человеку будет присуща всегда», — сказал Орлов. При этом проблема транспорта для Екатеринбурга — традиционно одна из самых острых и градоначальник, наверное, был бы рад про нее забыть.
Форум «Города России» проходит в Екатеринбурге 27 и 28 ноября. В эти дни уральская столица принимает градоначальников со всей страны. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
