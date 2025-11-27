Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Сотрудники колонии нашли свердловчанина, убившего девочку 23 года назад

27 ноября 2025 в 17:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Преступление раскрыли оперативные сотрудники ИК-3

Преступление раскрыли оперативные сотрудники ИК-3

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Раскрыть резонансное убийство девочки 23-летней давности в Волчанске (Свердловская область) сотрудникам СК и МВД помогли работники оперативного отдела исправительной колонии №3 в Краснотурьинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

«Оперативными сотрудниками ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области была получена информация о том, что содержащийся в учреждении осужденный причастен к убийству 11-летней девочки, совершенному 23 года назад. В результате совместных действий сотрудников УИС, полиции и СК преступление было раскрыто», — отметили в ведомстве.

Эпизод с убийством, как говорили в СК, произошел в декабре 2002 года в Волчанске. 12-летняя девочка часто гостила у Семенова. В один из дней, когда ее мама ушла в магазин, школьница поругалась с Владимиром. Он набросился на нее и задушил. Тело спрятал в подвале.

Продолжение после рекламы

Когда женщина вернулась, мужчина сказал, что ее дочь ушла домой. Однако там ее не нашли. Начались поиски. Семенов и его родные вывезли труп в лес, где сожгли его. Правоохранители уже тогда заподозрили его в преступлении. Но не хватало доказательной базы.

В 2023 году, когда Семенов уже отбывал наказание в колонии, эксперты смогли установить генетический профиль погибшей. Вина Семенова была доказана. Он частично признал вину. 25 ноября суд в Карпинске вынес Владимиру новый приговор. С учетом ранее вынесенного вердикта он получил 25 лет лишения свободы. Ранее мужчина был осужден за педофилию.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал