Сотрудники колонии нашли свердловчанина, убившего девочку 23 года назад

Раскрыть резонансное убийство девочки 23-летней давности в Волчанске (Свердловская область) сотрудникам СК и МВД помогли работники оперативного отдела исправительной колонии №3 в Краснотурьинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

«Оперативными сотрудниками ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области была получена информация о том, что содержащийся в учреждении осужденный причастен к убийству 11-летней девочки, совершенному 23 года назад. В результате совместных действий сотрудников УИС, полиции и СК преступление было раскрыто», — отметили в ведомстве.

Эпизод с убийством, как говорили в СК, произошел в декабре 2002 года в Волчанске. 12-летняя девочка часто гостила у Семенова. В один из дней, когда ее мама ушла в магазин, школьница поругалась с Владимиром. Он набросился на нее и задушил. Тело спрятал в подвале.

Когда женщина вернулась, мужчина сказал, что ее дочь ушла домой. Однако там ее не нашли. Начались поиски. Семенов и его родные вывезли труп в лес, где сожгли его. Правоохранители уже тогда заподозрили его в преступлении. Но не хватало доказательной базы.