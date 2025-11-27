Свердловская область стала центром притяжения для креативных кластеров всей России

Слет продлится до 28 ноября включительно Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства

В Свердловской области стартовал масштабный Всероссийский слет креативных индустрий и пространств. В течение двух дней представители 30 регионов России будут обсуждать, откуда привлечь средства на развитие площадок, как собрать сильную команду и к чему быть готовым, выбирая локацию будущего кластера. 27 ноября ключевые мероприятия проходят в музее «Крылья Победы» в Верхней Пышме.

«Агентство стратегических инициатив работает уже с 70 регионами в рамках внедрения регионального стандарта по развитию креативно-творческих индустрий. Мы видим разные фокусы регионов в этой работе. Свердловская область, на наш взгляд, отличается тем, что на территории региона создаются и развиваются проекты, которыми мы гордимся всей страной. Это и рекламные агентства, и прекрасные бренды в области моды, это прекрасные фестивали и проекты в области музыки», — заявила директор центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Екатерина Черкес-заде.

Екатерина Черкес-заде отметила Свердловскую область в области креативных индустрий Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства

По данным Минэкономразвития РФ, креативная экономика растет в четыре раза быстрее, чем экономика России в целом. При этом 80% всей выручки компаний креативных индустрий сконцентрировано в топ-10 регионах, куда входит и Свердловская область.

По словам Черкес-заде, уральский регион служит ярким примером того, как должны развиваться компании в области креативных индустрий. Свердловская область активно участвует в программе АСИ по выполнению регионального стандарта: сейчас реализовано шесть шагов, задача до конца года закрыть еще минимум четыре, всего их 12.

«У Екатеринбурга есть все возможности стать третьей столицей в области креативных индустрий после Москвы и Санкт-Петербурга. Есть примеры, которые сейчас существуют на территории Свердловской области, многие из них вошли в периметр нашего редстандарта 2.0, который выйдет в середине декабря», — считает Черкес-заде.

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Свердловской области — министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин подчеркнул, что сейчас в регионе функционирует 11 креативных кластеров, большинство из которых — частные проекты при поддержке правительства региона. Две трети вклада в валовый региональный продукт вносит сектор IT, но и другие креативные индустрии имеют большой потенциал.

Дмитрий Ионин упомянул, что сейчас в регионе функционирует 11 креативных кластеров Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства

«Мы проводим отдельные мероприятия для развития сферы моды, для киноиндустрии, в области ювелирного искусства и другие. Но главное, откуда появляются эти предприятия? Они вырастают на базе креативных кластеров. Именно там появляется возможность для коллаборации и акселерации, понимание у предпринимателей, куда им двигаться, чтобы развивать свой бизнес», — рассказал Ионин.

Стоит отметить, что в Свердловской области важную роль в поддержке креативных индустрий и реализации инфраструктурных проектов играет Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). «В регионе появился и развивается за внебюджетные деньги креативный кластер „Домна“, доступный для креативных предпринимателей. У нас есть отдельный вид займа „Приоритет“, по которому предприниматели креативных индустрий могут получить до 5 млн рублей ниже ставки ЦБ РФ», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев и добавил: фонд организует обширную программу поддержки предпринимателей, которая включает в себя консультации, образовательные программы, мероприятия, в том числе для креативных предпринимателей.

Директор СОФПП Валерий Пиличев рассказал о мерах поддержки креативных индустрий Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства

Кроме этого, до конца 2025 года в области утвердят Концепцию развития креативных индустрий региона до 2035 года и запустят электронный реестр креативных предпринимателей, пока же он тестируется. В будущем в нем учтут, в том числе, и резидентство в кластерах. В последующем именно к креативной инфраструктуре будут привязаны меры поддержки.

В течение двух дней, 27 и 28 ноября, владельцам и управляющим пространств, органам власти, кураторам и лидерам творческих сообществ предстоит обсудить вопросы развития креативных кластеров. В повестке — новые инструменты и возможности для создания и развития пространств, формирование команд и моделей управления, программ и многое другое.

Также свои проекты презентуют представители Калининградской, Новгородской, Костромской и Томской областей, ХМАО, территорий Дальнего Востока и Арктики. Кроме этого, участники смогут обменяться практиками и найти партнеров. Организаторами мероприятия выступили правительство Свердловской области, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и Агентство стратегических инициатив.