В Екатеринбурге оправдали жену, обвиненную в убийстве мужа
Трагедия произошла в Чкаловском районе
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Екатеринбурге оправдали Анну Е., которую обвинили в убийстве мужа. Трагедия произошла в Чкаловском районе, предположительно, в 2024 году. Об этом URA.RU сообщил источник.
По версии следствия, женщина одним ударом в сердце убила супруга. Разбирательство над ней проходили в Чкаловском районном суде с участием присяжных заседателей. Коллегия пришла к выводу, что Анна не причастна к убийству мужчины, ее оправдали.
Однако вердикт не устоял в апелляции. Дело направили на повторное разбирательство, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
