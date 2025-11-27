В Екатеринбурге оправдали жену, обвиненную в убийстве мужа

Трагедия произошла в Чкаловском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге оправдали Анну Е., которую обвинили в убийстве мужа. Трагедия произошла в Чкаловском районе, предположительно, в 2024 году. Об этом URA.RU сообщил источник.

По версии следствия, женщина одним ударом в сердце убила супруга. Разбирательство над ней проходили в Чкаловском районном суде с участием присяжных заседателей. Коллегия пришла к выводу, что Анна не причастна к убийству мужчины, ее оправдали.