«Лучшего» свердловского мэра выдвинули на пост главы Екатеринбурга

«Совет муниципальных образований Свердловской области» выдвинул на пост мэра Екатеринбурга главу Сысерти Дмитрия Нисковских. Собрание прошло на полях форума «Города России» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.

Нисковских признался, что такое внимание ему приятно. Помимо него губернатору на рассмотрение решили предложить действующего главу уральской столицы Алексея Орлова. Его выдвинул уже второй субъект выдвижения, ранее с инициативой согласовать Орлова на второй срок выступила «Единая Россия».

В 2023 году глава Сысертского городского округа Нисковских был признан лучшим мэром страны по версии Российской ассоциации по связям с общественностью.

Еще одним кандидатом на пост мэра Екатеринбурга стала 28-летняя Ирина Виноградова, секретарь свердловского отделения партии «Новые люди». Ее кандидатуру поддержали единогласно на совете реготделения. Подробнее о ее биографии — в материале агентства.