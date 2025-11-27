Логотип РИА URA.RU
Политика

«Лучшего» свердловского мэра выдвинули на пост главы Екатеринбурга

Мэра Сысерти Нисковских выдвинули на пост главы Екатеринбурга
27 ноября 2025 в 17:34
Дмитрий Нисковских сейчас возглавляет Сысерть

Фото: Илья Московец © URA.RU

«Совет муниципальных образований Свердловской области» выдвинул на пост мэра Екатеринбурга главу Сысерти Дмитрия Нисковских. Собрание прошло на полях форума «Города России» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.

Нисковских признался, что такое внимание ему приятно. Помимо него губернатору на рассмотрение решили предложить действующего главу уральской столицы Алексея Орлова. Его выдвинул уже второй субъект выдвижения, ранее с инициативой согласовать Орлова на второй срок выступила «Единая Россия».

В 2023 году глава Сысертского городского округа Нисковских был признан лучшим мэром страны по версии Российской ассоциации по связям с общественностью.

Еще одним кандидатом на пост мэра Екатеринбурга стала 28-летняя Ирина Виноградова, секретарь свердловского отделения партии «Новые люди». Ее кандидатуру поддержали единогласно на совете реготделения. Подробнее о ее биографии — в материале агентства.

Полномочия нынешнего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова истекают в феврале 2026 года. Выборы пройдут по новым правилам, согласно которым выдвигать кандидатов смогут парламентские партии и ряд других организаций, а губернатор выберет минимум двоих претендентов. Их фамилии он внесет на рассмотрение гордумы.

Комментарии (1)
  • Николай
    27 ноября 2025 17:50
    Эх, кто-нибудь Симановского бы выдвинул,а? Человек делом доказал свое право быть мэром, и не только мэром. Другое дело, что это кресло ему уже и неинтересно, как мне кажется.
