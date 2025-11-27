Бензин продолжает дешеветь в Свердловской области
Цены на некоторые виды бензина снижаются
Фото: Размик Закарян © URA.RU
На Среднем Урале сохраняется тенденция к снижению цен на автомобильное топливо. По данным Свердловскстата, за последнюю неделю продолжает дешеветь бензин марок АИ-92 и АИ-95, в то время как стоимость АИ-98 продолжает расти.
«С 17 по 23 ноября средняя цена литра АИ-92 снизилась на 0,53% (до 60,01 рубля), АИ-95 — на 0,42% (до 64,41 рубля)», — сообщили в Свердловскстате.
Собственный мониторинг стоимости топлива, проведенный ведомством, показывает устойчивое снижение цен на самые популярные марки бензина. Ситуация с топливом на Среднем Урале остается разнонаправленной.
При этом стоимость премиального бензина АИ-98 продолжает увеличиваться — за неделю он подорожал еще на 0,4%, достигнув 86,65 рубля за литр. Впервые за месяц незначительно снизилась цена на дизельное топливо — на 0,01% до 75,27 рубля за литр.
Снижение цен на бензин марки АИ-92 и АИ-95 наблюдается на Среднем Урале уже несколько недель подряд. На предыдущей неделе они подешевели на 0,57% и 0,36% соответственно. Дизельное топveroиво до последнего времени демонстрировало стабильный рост с конца октября.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!