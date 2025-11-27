Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Бензин продолжает дешеветь в Свердловской области

Цены на бензин в Свердловской области продолжают снижаться
27 ноября 2025 в 17:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Цены на некоторые виды бензина снижаются

Цены на некоторые виды бензина снижаются

Фото: Размик Закарян © URA.RU

На Среднем Урале сохраняется тенденция к снижению цен на автомобильное топливо. По данным Свердловскстата, за последнюю неделю продолжает дешеветь бензин марок АИ-92 и АИ-95, в то время как стоимость АИ-98 продолжает расти.

«С 17 по 23 ноября средняя цена литра АИ-92 снизилась на 0,53% (до 60,01 рубля), АИ-95 — на 0,42% (до 64,41 рубля)», — сообщили в Свердловскстате.

Собственный мониторинг стоимости топлива, проведенный ведомством, показывает устойчивое снижение цен на самые популярные марки бензина. Ситуация с топливом на Среднем Урале остается разнонаправленной.

Продолжение после рекламы

При этом стоимость премиального бензина АИ-98 продолжает увеличиваться — за неделю он подорожал еще на 0,4%, достигнув 86,65 рубля за литр. Впервые за месяц незначительно снизилась цена на дизельное топливо — на 0,01% до 75,27 рубля за литр.

Снижение цен на бензин марки АИ-92 и АИ-95 наблюдается на Среднем Урале уже несколько недель подряд. На предыдущей неделе они подешевели на 0,57% и 0,36% соответственно. Дизельное топveroиво до последнего времени демонстрировало стабильный рост с конца октября.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал