Бензин продолжает дешеветь в Свердловской области

На Среднем Урале сохраняется тенденция к снижению цен на автомобильное топливо. По данным Свердловскстата, за последнюю неделю продолжает дешеветь бензин марок АИ-92 и АИ-95, в то время как стоимость АИ-98 продолжает расти.

«С 17 по 23 ноября средняя цена литра АИ-92 снизилась на 0,53% (до 60,01 рубля), АИ-95 — на 0,42% (до 64,41 рубля)», — сообщили в Свердловскстате.

Собственный мониторинг стоимости топлива, проведенный ведомством, показывает устойчивое снижение цен на самые популярные марки бензина. Ситуация с топливом на Среднем Урале остается разнонаправленной.

При этом стоимость премиального бензина АИ-98 продолжает увеличиваться — за неделю он подорожал еще на 0,4%, достигнув 86,65 рубля за литр. Впервые за месяц незначительно снизилась цена на дизельное топливо — на 0,01% до 75,27 рубля за литр.