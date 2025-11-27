Суд по делу Дениса Аллаярова отложили из-за неявки свидетелей

Новое заседание по делу Дениса пройдет в декабре Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сегодня в Верх-Исетском суде Екатеринбурга должны были допросить трех полицейских — бывших коллег родного дяди редактора URA.RU Дениса Аллаярова — Андрея Карпова, экс-начальника угро отдела полиции №10. Все трое заседание проигнорировали, поэтому процесс отложили на декабрь, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.

Сегодня должны были допросить сотрудников служебной части ОП 10 Станислава Журлова и Артура Сайдуллина, а также начальника дежурной части УМВД Анну Мкртчян. Двое не явились, сославшись на служебную занятость, а третий — из-за болезни. Суд поставил на обсуждение вопрос о том, чтобы продолжить процесс и исследовать доказательства, однако прокуратура предложение не поддержала. В итоге заседание перенесли на 10 декабря. Там должны допросить не только Жулова, Сайдуллина и Мкртчян, но еще двух свидетелей. Как ранее сообщало URA.RU, предполагалось, что сегодня в рамках дела допрашиваться сотрудники по вопросам порядка обмена информацией ограниченного доступа.

Карпов заявлял, что давал племяннику информацию за деньги, однако доказательств этому — кроме переводов Дениса на карту бабушке и тете, матери и жены Карпова — нет. Криминальные сводки — один основных источников информации о преступлениях для журналистов: с ними так или иначе работают почти все издания в России, которые пишут что-то помимо рерайта пресс-релизов. Также сотрудники правоохранительных органов нередко сами выходят к СМИ с просьбой поддержать ту или иную информацию, которую они выдают им под источник. И журналисты, по закону имеющие право обрабатывать персональные данные, используют полученные сведения, к примеру, для подтверждения информации через другие источники. В том числе благодаря этому СМИ удается выполнять свою работу — сообщать читателям интересные новости.

В документах от Карпова не было каких-либо пометок, говорящих о незаконности их использования. На одном из прошлых судов бывшие коллеги Карпова из дежурной части подтверждали, что в их отделе полиции действительно нарушались регламенты работы МВД. Например, сотрудники не пользовались внутренней электронной системой и пересылали друг другу информацию через личные почты, причем с американским доменом gmail.com.

На заседании суда неделей ранее показания против Дениса дал сам Карпов. Он, как считает защита Аллаярова, оговаривал и себя, и своего родного племянника, выдавая за взятки себе переводы Дениса тете и бабушке, чтобы не получить более суровое наказание за иные сомнительные переводы, поступавшие на его счета. Ни в деле Аллаярова, ни в деле его дяди нет никаких доказательств того, что Денис платил ему деньги, кроме слов самого Карпова.

Подтвердить свои показания против Дениса на суде Карпов не смог: например, он не дал ответа, как именно в материалах дела оказались выписки от 21 июля, когда допрос проводился несколькими днями ранее. Также он не пояснил, когда именно договорился с Денисом о «сотрудничестве». Всего же Карпов оставил без ответа более 40 вопросов, ссылаясь на то, что он чего-то «не помнит» или «не знает».

Денис Аллаяров признает, что работал с информацией, которую ему давал дядя, но отрицает, что он платил за нее деньги. Главный редактор URA.RU Диана Козлова также подтверждала, что журналисты агентства никогда не покупали информацию у источников.