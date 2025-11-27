В Академическом запустили продажи квартир в ЖК с самым удобным выездом в центр

Все квартиры в комплексе «Первый Академ» будут сдаваться с отделкой «под ключ» Фото: предоставлено ГК «КОРТРОС»

Группа компаний «КОРТРОС» открыла продажи квартир в новом доме квартала комфорт-класса «Первый Академ». Корпуса в стиле ар-деко включают 665 квартир с разнообразными планировками: от компактных студий в 30-35 квадратных метров до четырехкомнатных семейных форматов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе девелопера, все квартиры будут сдаваться с отделкой «под ключ», а за счет удобного выезда резиденты получат прямую дорогу к центральной части Екатеринбурга.

«Жилой комплекс предлагает тщательно проработанные, эргономичные и комфортные планировочные решения. Четкое зонирование даже в студиях создает ощущение простора, а наличие мастер-спальни, гардеробных и постирочных в квартирах больших форматов отвечает представлениям современного покупателя о стандартах комфорта. Небольшое количество квартир на этаже обеспечивает спокойную и приватную атмосферу», — отметил главный архитектор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС» — прим. ред.) Александр Ананьев.

Квартал «Первый Академ» — часть масштабного проекта комплексного освоения территории «Академический», реализуемого на юго-западе Екатеринбурга. Рядом с домом 3.21 возводятся корпуса 3.6 и 4.5, срок сдачи которых намечен на III квартал 2026 года. Еще один дом — 4.4 — будет сдан во II квартале 2028 года. В то же время корпус 4.11 уже заселен.

Продолжение после рекламы

Корпус 3.21 возводится на въезде в Академический район, рядом с улицами Вильгельма де Геннина и Краснолесья. Комплекс будет состоять из пяти секций переменной этажности — от 10 до 25 этажей. Ввод в эксплуатацию планируется в III квартале 2027 года. Проект предусматривает близость к городской инфраструктуре: неподалеку находятся торговый центр, остановка трамвая, фитнес-клуб с бассейном под панорамной крышей, а также Юго-Западный лесопарк. Также в составе квартала запланирована школа на 1850 мест.

Во дворе дома предусмотрены тихие зеленые зоны, площадки для отдыха, тренажерная workout-площадка и амфитеатр. Также резидентам будут доступны подземный паркинг, индивидуальные кладовые и коммерческая инфраструктура комфорта, которая появится на первых этажах.





1/2 Фото: предоставлено ГК «КОРТРОС»

Застройщик: АО СЗ «РСГ-Академическое», https://akademicheskiy.org/. АО СЗ «РСГ-Академическое». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартал «Первый Академ», дома 3.21. Продажа квартир в строящемся доме осуществляется на основании ФЗ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».