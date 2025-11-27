Основательницу реабилитационного центра, где пытали детей, объявили в розыск

По какой статье полиция ведет розыск Хоботовой, не сообщается Фото: Илья Московец © URA.RU

Основательница сети реабилитационных центров, в котором имели место факты жестокого обращения с детьми, — Анна Хоботова — объявлена в розыск. Об этом сообщается в базе данных МВД. Однако по какой статье ведется розыск, неизвестно.

«Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в карточке из базе. Вечером 25 ноября появилась информация о том, что в районе подмосковного филиала реабилитационного центра были задержаны и заключены под стражу два человека: 29-летний Виталий Балабриков, работающий воспитателем там, и 18-летняя девушка, проживавшая в центре.

Следствие установило, что в период с августа по ноябрь в арендованном доме вблизи Истры они подвергали жестокому обращению подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации — применяли к ним пытки, избивали и мучили. В настоящее время один из пострадавших находится в коме. После разразившегося скандала Анна Хоботова исчезла из поля зрения общественности.

