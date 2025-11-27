Основательницу реабилитационного центра, где пытали детей, объявили в розыск
По какой статье полиция ведет розыск Хоботовой, не сообщается
Фото: Илья Московец © URA.RU
Основательница сети реабилитационных центров, в котором имели место факты жестокого обращения с детьми, — Анна Хоботова — объявлена в розыск. Об этом сообщается в базе данных МВД. Однако по какой статье ведется розыск, неизвестно.
«Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в карточке из базе. Вечером 25 ноября появилась информация о том, что в районе подмосковного филиала реабилитационного центра были задержаны и заключены под стражу два человека: 29-летний Виталий Балабриков, работающий воспитателем там, и 18-летняя девушка, проживавшая в центре.
Следствие установило, что в период с августа по ноябрь в арендованном доме вблизи Истры они подвергали жестокому обращению подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации — применяли к ним пытки, избивали и мучили. В настоящее время один из пострадавших находится в коме. После разразившегося скандала Анна Хоботова исчезла из поля зрения общественности.
Самое громкое дело, касающееся центра, произошло в Екатеринбурге. Вечером 26 ноября полиция и СУ СК с проверкой нагрянули в центр в Исети. Оттуда на время проверки вывезли 22 подростка. Согласно информации, предоставленной URA.RU, в уральском филиале центра Хоботовой некоторое время совместно работали 33-летний Александр (имя изменено) и екатеринбуржец Виталий Балабриков. 23 ноября из реабилитационного центра в Подмосковье, где работал Балабриков, в медицинское учреждение был доставлен 16-летний подросток с травмами. После этого правоохранительные органы начали проверку и выдвинули предположение о том, что в ребцентре могли иметь место случаи издевательств над воспитанниками. В результате Виталий Балабриков был арестован. Ему инкриминируются истязание, незаконное лишение свободы детей и еще два уголовных правонарушения.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.