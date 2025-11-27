«Газпром нефть» обеспечила аграриев России стабильными поставками топлива

Снабжение аграриев ведется через сеть терминалов, в том числе в Кемеровской, Тюменской, Ленинградской и Свердловской областях Фото: Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

«Газпром нефть» обеспечила устойчивые поставки топлива тысячам сельхозпроизводителей из 17 регионов России. Об этом URA.RU сообщили в компании.

«В пиковые периоды посевных и уборочных кампаний всем участникам рынка важно действовать быстро и слаженно. Гибкость производства и развитая логистика позволяют нам оперативно реагировать на потребности партнеров», – сказал агентству директор по региональным продажам компании Дмитрий Шепельский.

В период уборочных кампаний «Газпром нефть» направила сельхозпроизводителям дополнительные объемы топлива. Основные поставки ушли в Сибирь – Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую области и Алтайский край, а также в Ярославскую область и Краснодарский край. Обновленный план топливообеспечения, сформированный Минэнерго и Минсельхозом России, выполнен полностью.

