«Газпром нефть» обеспечила аграриев России стабильными поставками топлива
Снабжение аграриев ведется через сеть терминалов, в том числе в Кемеровской, Тюменской, Ленинградской и Свердловской областях
Фото: Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»
«Газпром нефть» обеспечила устойчивые поставки топлива тысячам сельхозпроизводителей из 17 регионов России. Об этом URA.RU сообщили в компании.
«В пиковые периоды посевных и уборочных кампаний всем участникам рынка важно действовать быстро и слаженно. Гибкость производства и развитая логистика позволяют нам оперативно реагировать на потребности партнеров», – сказал агентству директор по региональным продажам компании Дмитрий Шепельский.
В период уборочных кампаний «Газпром нефть» направила сельхозпроизводителям дополнительные объемы топлива. Основные поставки ушли в Сибирь – Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую области и Алтайский край, а также в Ярославскую область и Краснодарский край. Обновленный план топливообеспечения, сформированный Минэнерго и Минсельхозом России, выполнен полностью.
Поставки топлива сельхозпроизводителям осуществляет специализированное предприятие «Газпромнефть – Региональные продажи». Снабжение аграриев ведется через сеть терминалов, в том числе в Кемеровской, Тюменской, Ленинградской и Свердловской областях. Качество топлива контролируется на всем пути – от завода до потребителя. Это гарантирует бесперебойную работу сельхозтехники.
