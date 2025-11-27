Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Промышленность

«Газпром нефть» обеспечила аграриев России стабильными поставками топлива

27 ноября 2025 в 17:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Снабжение аграриев ведется через сеть терминалов, в том числе в Кемеровской, Тюменской, Ленинградской и Свердловской областях

Снабжение аграриев ведется через сеть терминалов, в том числе в Кемеровской, Тюменской, Ленинградской и Свердловской областях

Фото: Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

«Газпром нефть» обеспечила устойчивые поставки топлива тысячам сельхозпроизводителей из 17 регионов России. Об этом URA.RU сообщили в компании.

«В пиковые периоды посевных и уборочных кампаний всем участникам рынка важно действовать быстро и слаженно. Гибкость производства и развитая логистика позволяют нам оперативно реагировать на потребности партнеров», – сказал агентству директор по региональным продажам компании Дмитрий Шепельский.

В период уборочных кампаний «Газпром нефть» направила сельхозпроизводителям дополнительные объемы топлива. Основные поставки ушли в Сибирь – Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую области и Алтайский край, а также в Ярославскую область и Краснодарский край. Обновленный план топливообеспечения, сформированный Минэнерго и Минсельхозом России, выполнен полностью.

Продолжение после рекламы

Поставки топлива сельхозпроизводителям осуществляет специализированное предприятие «Газпромнефть – Региональные продажи». Снабжение аграриев ведется через сеть терминалов, в том числе в Кемеровской, Тюменской, Ленинградской и Свердловской областях. Качество топлива контролируется на всем пути – от завода до потребителя. Это гарантирует бесперебойную работу сельхозтехники.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (2)
  • Александр
    27 ноября 2025 18:38
    Смех, да и только!
  • .
    27 ноября 2025 18:08
    обеспечили то, за счет бюджетных средств?
Добавить комментарий
Следующий материал