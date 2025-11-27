«Заставляли приседать по 500 раз»: что дети рассказали силовикам о скандальном рехабе под Екатеринбургом

Силовики продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Подростки, которых забрали из реабилитационного центра Анны Хоботовой в поселке Исети (Свердловская область), заявили силовикам, что в частном учреждении их за провинности заставляли приседать по 500 раз. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых.

По его словам, при опросе дети заявили, что их не устраивали условия содержания. «Были случаи, когда им самим приходилось готовить из имеющихся продуктов. Учитывая, что они не умели этого, то еда им не нравилась. По этой причине иногда они были полуголодными», — отметил Горелых.

За провинности детей могли заставить до 500 раз приседать или писать один и тот же текст. Скоро всех детей заберут их законные представители. 11 из 22 уже передали родителям под расписку. Остальных отправили в соцучреждения.

Продолжение после рекламы

Проверка в уральском филиале центра прошла вечером 26 ноября. Сотрудники МВД и СУ СК нашли там 22 подростков, которых вывезли. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего). Кто стал подозреваемым, пока неясно. URA.RU выяснило, что один из сотрудников рехаба из Екатеринбурга дважды попадал под суд за угон и наркотики.