Свердловчанину грозит срок за кражу электроэнергии для майнинга на 8,5 млн рублей

Житель Режа предстанет перед судом по обвинению в хищении электроэнергии на сумму свыше 8,5 миллионов рублей для майнинга криптовалюты. Уголовное дело о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере уже направлено в Режевской городской суд.

По версии следствия, 28-летний мужчина весной 2024 года арендовал нежилые помещения на улице Курской, где планировал разместить оборудование для майнинга. Чтобы скрыть реальное энергопотребление, он установил на счетчики специальные устройства.

«В период с августа 2024 по март 2025 года он установил на счетчики электроэнергии специальные устройства, позволявшие дистанционно занижать реальные показания потребления», — сообщили в правоохранительных органах.

Обвиняемый ввел в заблуждение электросетевую компанию «Трансэнерго» — филиал ОАО «РЖД», занизив реальные объемы потребления электроэнергии. В результате противоправных действий компания понесла убытки на сумму свыше 8,5 миллионов рублей.