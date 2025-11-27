Свердловчанину грозит срок за кражу электроэнергии для майнинга на 8,5 млн рублей
Свердловчанин «намайнил» на 8.5 млн рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Житель Режа предстанет перед судом по обвинению в хищении электроэнергии на сумму свыше 8,5 миллионов рублей для майнинга криптовалюты. Уголовное дело о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере уже направлено в Режевской городской суд.
По версии следствия, 28-летний мужчина весной 2024 года арендовал нежилые помещения на улице Курской, где планировал разместить оборудование для майнинга. Чтобы скрыть реальное энергопотребление, он установил на счетчики специальные устройства.
«В период с августа 2024 по март 2025 года он установил на счетчики электроэнергии специальные устройства, позволявшие дистанционно занижать реальные показания потребления», — сообщили в правоохранительных органах.
Обвиняемый ввел в заблуждение электросетевую компанию «Трансэнерго» — филиал ОАО «РЖД», занизив реальные объемы потребления электроэнергии. В результате противоправных действий компания понесла убытки на сумму свыше 8,5 миллионов рублей.
Рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 10 декабря 2025 года. Мужчине инкриминируют часть 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.
