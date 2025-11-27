«Великий человек»: соперник мэра Орлова на выборах назвал его своим учителем

Дмитрий Нисковских сказал добрые словам в адрес коллег по совету и в адрес своего наставника - мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Сысерти Дмитрий Нисковских назвал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова своим наставником, который многому его научил. Также он поблагодарил за доверие коллег из «Совета муниципальных образований Свердловской области», которые выдвинули его кандидатуру на пост екатеринбургского градоначальника. Нисковских дал эксклюзивное блиц-интервью URA.RU сразу после выдвижения.

— Дмитрий Андреевич, вы прямо светитесь от счастья. Это от вашего выдвижения?

— Нет, мне весело. Такое собрание (разговор произошел на форуме «Города России» — прим. ред.). Наш город принимает в очередной раз большой форум с такой международной повесткой.

— На себя роль мэра Екатеринбурга примеряете? Признайтесь честно.

— Это решение коллег, и я благодарю их за доверие. В любом случае, как здесь было сказано, губернатор несет полную ответственность за всех глав, которых выбирают. Я не уверен, что Денис Владимирович [Паслер] решение это поддерживает, это инициатива коллег.

— Но если пофантазировать, и такое бы свершилось, жаль было бы вам с Сысертью расстаться?

— Я пока для себя не вижу... У меня есть срок полномочий в Сысерти, я пока выстраиваю всю свою жизнь именно на ближайшую перспективу работы в Сысерти. Поэтому здесь пока не могу ничего прокомментировать, не пообщавшись с губернатором.

— Алексей Валерьевич был рядом, когда ваше выдвижение озвучили? Он вас поздравил?

— Алексей Валерьевич [Орлов] — это мой наставник, старший товарищ. Я работал вместе с ним много лет, являясь его заместителем в правительстве Свердловской области. Собственно, он и сказал мне, что нужен опыт муниципальной власти, муниципальной службы, что это большая школа, которую нужно пройти. Объяснил, что пока не поймешь, как все устроено в самом низу, невозможно дальше понимать, как устроена более целостная картина. Поэтому Алексей Валерьевич — это великий человек для меня, мой руководитель на определенном этапе жизни, наставник.

— Да, понимаю, ваш наставник, а теперь вы конкуренты.

— Ну, знаете, губернатор все-таки над нами руководитель, который будет принимать соответствующие решения. Много кандидатур кто предлагает. Кого в итоге Денис Владимирович выдвинет? Двух или трех? Там же не менее двух написано в законе. Но коллег я за доверие благодарю.

— Если Родина прикажет, скажете «есть»?

— Я же офицер. Я нахожусь на службе с 17 лет, по сути дела, как поступил в училище, в институт МЧС и дальше все время на службе. Поэтому, если страна прикажет, будем работать.