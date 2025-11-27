Логотип РИА URA.RU
В свердловской Верхней Пышме открыли стелу «Город трудовой доблести»

В Верхней Пышме открыли стелу «Город трудовой доблести»
27 ноября 2025 в 18:09
Фото: telegram-канал Артема Жоги

На центральной площади Верхней Пышмы торжественно открыли 25-метровую стелу «Город трудовой доблести». В церемонии приняли участие полпред президента в УрФО Артём Жога, губернатор Денис Паслер и спикер заксобрания Людмила Бабушкина. Почётное звание было присвоено городу указом президента России Владимира Путина в начале 2025 года. Монумент установили у главного входа в парк УГМК — именно это место выбрали сами горожане в ходе онлайн-голосования.

«В годы Великой Отечественной войны почти половина жителей города ушла на фронт. Остальные понимали, что и от них зависит исход сражений, что необходимо трудиться, не жалея сил и превозмогая свои возможности», — заявила председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Полпред Артём Жога подчеркнул историческую роль города: «В годы войны из пышминской меди изготовили 80% всех снарядных гильз и патронов. За этими рекордами стояли бессонные круглосуточные смены. У станков работали женщины, старики, подростки».

Верхняя Пышма стала четвертым городом Свердловской области, получившим звание «Город трудовой доблести». Ранее это почётное звание было присвоено Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и Каменску-Уральскому. В годы войны здесь производилось более половины всей анодной меди страны и стратегические материалы для оборонной промышленности.

