Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

В Вишневогорске подрядчик бросил строительство школы

28 ноября 2025 в 16:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Вишневогорске очень ждут новую школу (архивное фото)

В Вишневогорске очень ждут новую школу (архивное фото)

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Вишневогорска Челябинской области пожаловались на подрядчика, который бросил строительство долгожданной школы. В пресс-службе регионального минстроя URA.RU рассказали, что случилось на объекте.

«Обнесли площадку забором и то не до конца, поставили бытовки, пригнали спецтехнику, расчистили площадку под строительство школы и на этом всё, строительство закончилось. Через месяц вся спецтехника уехала, рабочие забрали бытовки», — недоумевают местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Жители Вишневогорска отметили, что очень обрадовались началу строительства долгожданной школы и не понимают, что происходит. В пресс-службе областного минстроя пояснили, что контракт с этим подрядчиком расторгнут.

Продолжение после рекламы

«Заказчиком строительства школы № 37 в Вишневогорске выступает администрация Каслинского муниципального района. Сейчас с подрядчиком, заявившимся через аукцион на строительство объекта, расторгнут договор. В январе 2026 года будет объявлен новый аукцион, и после заключения договора с новым подрядчиком работы возобновятся», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве не пояснили причины расторжения контракта с подрядчиком. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Каслинского района. Ответ будет опубликован после получения.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал