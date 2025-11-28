В Вишневогорске подрядчик бросил строительство школы
В Вишневогорске очень ждут новую школу (архивное фото)
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Жители Вишневогорска Челябинской области пожаловались на подрядчика, который бросил строительство долгожданной школы. В пресс-службе регионального минстроя URA.RU рассказали, что случилось на объекте.
«Обнесли площадку забором и то не до конца, поставили бытовки, пригнали спецтехнику, расчистили площадку под строительство школы и на этом всё, строительство закончилось. Через месяц вся спецтехника уехала, рабочие забрали бытовки», — недоумевают местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Жители Вишневогорска отметили, что очень обрадовались началу строительства долгожданной школы и не понимают, что происходит. В пресс-службе областного минстроя пояснили, что контракт с этим подрядчиком расторгнут.
«Заказчиком строительства школы № 37 в Вишневогорске выступает администрация Каслинского муниципального района. Сейчас с подрядчиком, заявившимся через аукцион на строительство объекта, расторгнут договор. В январе 2026 года будет объявлен новый аукцион, и после заключения договора с новым подрядчиком работы возобновятся», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В ведомстве не пояснили причины расторжения контракта с подрядчиком. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Каслинского района. Ответ будет опубликован после получения.
