Что происходит с ценами на новое жилье перед Новым годом

В Челябинске в ноябре 2025 года квартиры в новостройках подорожали на 2,1% — до 158 456 рублей за «квадрат». Средняя стоимость нового жилья в городе достигла 8 970 000 рублей за объект. Челябинцы стали чаще покупать новое жилье по ипотеке, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске в ноябре квартиры в новостройках подорожали до 2,6% за объект. В целом по России новое жилье выросло в цене на 1,9%, до 8 020 170 рублей за квартиру», — сообщается на сайте «Мир квартир».

Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, рост цены квадратного метра на первичном рынке в ноябре оказался выше, чем в предыдущие два месяца, но ниже, чем за ноябрь 2024 года, когда он составлял 2%. Рынок жилья в Челябинске в ноябре оживился, что связано с предновогодним ажиотажем, а также со снижением ставки ЦБ. В случае, если ставку будут снижать и дальше, на новостройки вырастет спрос, отчего цены будут расти еще быстрее.