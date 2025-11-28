ЧЭМК отправил тысячу открыток по всей России ко Дню матери

ЧЭМК провел акцию посвященную Дню матери Фото: Пресс-служба ЧЭМК

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) отправил более тысячи открыток адресатам по всей России ко Дню матери. Акцию, в которой работникам завода помогли написать и выслать послания с теплыми пожеланиями своим мамам, бабушкам и сестрам, решили сделать традиционной, сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.

«День матери, в действительности, очень личный праздник. Его смысл — в простом человеческом внимании, которое важно каждой женщине, особенно маме. Мы видим, с каким чувством наш коллектив откликнулся на акцию, и уверены, что она станет доброй традицией», — рассказала начальник отдела социальной работы завода Наталья Челякова.

Акция такого формата на ЧЭМК прошла впервые. На несколько дней в заводоуправлении и столовых установили почтовые ящики. Для работников подготовили специально разработанные открытки с фирменной символикой. Металлурги могли написать текст от руки или выбрать готовый вариант, а волонтеры помогали корректно заполнить адреса и индексы. Компания уже приняла решение сделать такую акцию ежегодной.

