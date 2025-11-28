Фонд Х5 «Выручаем» поможет нуждающимся семьям в канун Нового года

Итоги благотворительной акции будут подведены в январе 2026 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Свердловской области стартовала благотворительная акция «Праздник на стол», которая помогает малоимущим семьям с детьми подготовиться к новогоднему застолью в рамках всероссийской «Елки желаний». Продуктовые сертификаты номиналом пять тысяч рублей станут подарком для нуждающихся. Как рассказали URA.RU в благотворительном фонде Х5 «Выручаем», социальная инициатива будет проводиться совместно с «Движением первых» до конца года.

«Для меня Новый год — самый домашний праздник. Он всегда начинается с живой елки, которую мы наряжаем вместе с детьми. Я люблю рассказывать им истории игрушек, которые бережно хранила еще моя прабабушка, делала моя мама или привезла из поездок я сама. Они объединяют поколения и наполняют дом теплом и уютом — как и праздничный стол. Но не у всех родителей есть такая возможность. В этом году каждый может стать Дедом Морозом и исполнить чье-то очень простое и важное желание — сделать новогодний праздник для детей», — отметила президент фонда «Выручаем» Анна Скоробогатова.

Акция проходит в онлайн-формате. Сделать пожертвование может любой желающий на сайте праздникнастол.рф, где доступны разовые взносы и оплата сертификата. Семьи, нуждающиеся в поддержке, оставляют заявку на елкажеланий.рф. Пожертвования принимаются до 25 декабря, а итоги будут подведены в январе 2026 года.

На собранные средства фонд закупит сертификаты, которые можно использовать для покупки продуктов к праздничному столу. Чтобы привлечь внимание к проекту, благотворители подготовили новогодний видеоролик, созданный с использованием нейросетей. Это позволило сократить расходы на производство и направить больше средств на помощь нуждающимся. Дополнительно фонд профинансирует еще 600 сертификатов, чтобы расширить круг получателей помощи.

Инициатива открыта для участия неравнодушных людей, госучреждений и бизнеса. Представители компаний могут связаться с фондом «Выручаем» через официальный сайт или по электронной почте.