«Дачи дорожают»: в Челябинске вновь взлетели цены на садовые участки с домами. Инфографика

В Челябинске в ноябре дачи и коттеджи в СНТ в среднем подорожали до 5 млн рублей
28 ноября 2025 в 15:55
Дачи в городе за месяц взлетели в цене на 19%

Дачи в городе за месяц взлетели в цене на 19%

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске в ноябре по сравнению с октябрем 2025 года цены на дачи и коттеджи в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) снова выросли на 19%. Среднем сейчас они стоят 5 000 000 миллионов рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске за месяц цены на частные дома и коттеджи в СНТ выросли на 19% — до 5 000 000 рублей. При этом минимальная стоимость дачи с садовым участком сейчас начинается от 600 000 рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте «Restate».

Как пояснил руководитель АН «Самолет плюс» на Труда,174 Вадим Третьяков, рост цен на частные дома с участками в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) связан с увеличением спроса на них. Такую недвижимость стали покупать участники СВО, которым начали выплачивать суммы в районе 3-4 миллионов рублей. Такая тенденция продолжается уже несколько лет. Так, в октябре-ноябре в городе дачи и коттеджи выросли на 8,53% — до 4 547 000 рублей за объект. 

