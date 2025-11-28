Дачи в городе за месяц взлетели в цене на 19% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске в ноябре по сравнению с октябрем 2025 года цены на дачи и коттеджи в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) снова выросли на 19%. Среднем сейчас они стоят 5 000 000 миллионов рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске за месяц цены на частные дома и коттеджи в СНТ выросли на 19% — до 5 000 000 рублей. При этом минимальная стоимость дачи с садовым участком сейчас начинается от 600 000 рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте «Restate».