Машины увезли на спецстоянку

В Челябинске на спецстоянку вывезли две раритетные машины, которые находились на газоне около дома №1 по Краснопольскому проспекту, а ранее возле Филармонии. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Жители сообщили о том, что две машины продолжительное время стоят на газоне возле дома № 1 по Краснопольскому проспекту. До этого они находились в районе Филармонии», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.

Владельцев транспортных средств уведомили заранее. У них было семь дней, чтобы убрать машины с общественной территории, но они этого не сделали.

В администрации Челябинска ранее рассказали, как отличить автохлам от оставленных на время машин, например, на время отпуска. Автохлам имеет видимые внешние признаки повреждения — нет колеса, двери или стекла, также он долго стоит на территории общего пользования, например, во дворе дома. Горожане могут самостоятельно сообщать об автохламе через сайт Госуслуг.