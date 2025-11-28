Логотип РИА URA.RU
С газона в Челябинске на спецстоянку вывезли раритетный автохлам. Фото, видео

28 ноября 2025 в 14:47
Фото: Валерия Кафтырева © URA.RU

В Челябинске на спецстоянку вывезли две раритетные машины, которые находились на газоне около дома №1 по Краснопольскому проспекту, а ранее возле Филармонии. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. 

«Жители сообщили о том, что две машины продолжительное время стоят на газоне возле дома № 1 по Краснопольскому проспекту. До этого они находились в районе Филармонии», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.

 Владельцев транспортных средств уведомили заранее. У них было семь дней, чтобы убрать машины с общественной территории, но они этого не сделали. 

В администрации Челябинска ранее рассказали, как отличить автохлам от оставленных на время машин, например, на время отпуска. Автохлам имеет видимые внешние признаки повреждения — нет колеса, двери или стекла, также он долго стоит на территории общего пользования, например, во дворе дома. Горожане могут самостоятельно сообщать об автохламе через сайт Госуслуг. 

Вот такие машины стоял около дома по Краснопольскому проспекту

Фото: Валерия Кафтырева © URA.RU

