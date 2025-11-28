Алексею Текслеру задали на улице вопросы к прямой линии губернатора (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU

Жители Челябинской области на улице задали вопросы главе региона Алексею Текслеру к предстоящей прямой линии с губернатором. Видео самых интересных вопросов опубликовали в Центре управления регионом.

«Как у губернатора, я уверен, у вас очень много рабочих задач. Какая у вас самая любимая часть работы? Может, это выезды, встречи с людьми, планерки?» — спрашивает местный житель.

Другой челябинец задал вопрос о хобби — как глава региона разгружается после тяжелых рабочих дней от стресса. Жительница Челябинска спросила, какому подарку бы обрадовался губернатор больше всего на Новый год.

Продолжение после рекламы

«Какой из зимних видов спорта вы предпочитаете? Лыжи, коньки или что-нибудь еще? На каких курортах вы бы хотели отдыхать?» — задал вопрос следующий горожанин.

Другая челябинка спросила, сколько тазиков оливье он готовит к Новому году. Последняя респондентка задала вопрос главе региона: «Как вы думаете, в чем сила?»