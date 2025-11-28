Челябинский губернатор Текслер передал семье погибшего героя СВО медаль «Золотая Звезда»

Текслер отметил значимость награждения Орденом Мужества Руслана Махмудова и важность его деятельности Фото: Правительство Челябинской области © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал семье погибшего Героя России Даниила Махмудова медаль «Золотая Звезда». Через отца героя Руслана Махмудова губернатор направил современное оборудование для поискового подразделения БАРС в зоне СВО, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Губернатор почтил память героически погибшего в ходе СВО лейтенанта Даниила Махмудова и передал семье героя знак особого отличия — медаль „Золотая Звезда Героя России“ и Почетную грамоту Президента РФ. Также передал современное оборудование для нужд подразделения БАРС, осуществляющего задачи по поиску без вести пропавших военнослужащих, представителем подразделения выступил Руслан Махмудов», — сообщили URA.RU в областном правительстве.

В церемонии приняли участие родные героя, педагоги, курсанты. Все они почтили погибшего минутой молчания. Текслер отметил необходимость увековечивания памяти Даниила Махмудова. «Герой будет вечно жить в нашей памяти, в памяти всех жителей Челябинской области и всей страны, как и все герои специальной военной операции, погибшие за Родину, павшие в боях за суверенитет и независимость нашей страны», — обратился к участникам церемонии Текслер.

Даниил Махмудов обеспечил высокий темп наступательных действий бригады. Во время боев за Авдеевку получил ранение, но остался прикрывать эвакуацию раненых. Вел непрерывный огонь из пушки подбитого БТР и спас двоих товарищей. Но сам погиб от огня вражеской артиллерии.