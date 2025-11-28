Челябинский губернатор Текслер передал семье погибшего героя СВО медаль «Золотая Звезда»
Текслер отметил значимость награждения Орденом Мужества Руслана Махмудова и важность его деятельности
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал семье погибшего Героя России Даниила Махмудова медаль «Золотая Звезда». Через отца героя Руслана Махмудова губернатор направил современное оборудование для поискового подразделения БАРС в зоне СВО, сообщила пресс-служба регионального правительства.
«Губернатор почтил память героически погибшего в ходе СВО лейтенанта Даниила Махмудова и передал семье героя знак особого отличия — медаль „Золотая Звезда Героя России“ и Почетную грамоту Президента РФ. Также передал современное оборудование для нужд подразделения БАРС, осуществляющего задачи по поиску без вести пропавших военнослужащих, представителем подразделения выступил Руслан Махмудов», — сообщили URA.RU в областном правительстве.
В церемонии приняли участие родные героя, педагоги, курсанты. Все они почтили погибшего минутой молчания. Текслер отметил необходимость увековечивания памяти Даниила Махмудова. «Герой будет вечно жить в нашей памяти, в памяти всех жителей Челябинской области и всей страны, как и все герои специальной военной операции, погибшие за Родину, павшие в боях за суверенитет и независимость нашей страны», — обратился к участникам церемонии Текслер.
Даниил Махмудов обеспечил высокий темп наступательных действий бригады. Во время боев за Авдеевку получил ранение, но остался прикрывать эвакуацию раненых. Вел непрерывный огонь из пушки подбитого БТР и спас двоих товарищей. Но сам погиб от огня вражеской артиллерии.
Губернатор передал современное оборудование для нужд подразделения БАРС, которое ищет без вести пропавших военнослужащих. Добровольцы получили десять квадрокоптеров с тепловизором, десять дизельных генераторов. В июне им направили три квадроцикла, три мотоцикла, квадрокоптеры, металлоискатели, дроны-камикадзе и другое имущество. Сейчас идет закупка 227 дронов-камикадзе «Буревестник».
