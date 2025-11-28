В чем встречать год Огненной Лошади: в каком цвете и наряде по знакам зодиака

Для встречи Нового года лучше выбрать наряды красного, золотого или зеленого цветов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Красная Огненная Лошадь — символ движения и стремительного развития, а огонь придает ей страсти и импульсивности. Чтобы привлечь внимание Лошади и обеспечить себе в 2026 году успех, богатство и счастье, нужно правильно выбрать праздничный наряд. В беседе с URA.RU астролог Борис Зак рассказал, как создать идеальный образ для новогодней ночи и какие цвета лучше выбрать каждому знаку зодиака.

Какой цвет счастливый в 2026 году

По словам астролога Бориса Зака, для встречи года Красной Огненной Лошади подходят цвета, связанные со стихиями Огня, Земли и Дерева.

Красный цвет — элемент Огня, который является доминирующим в этом году. Он способен привлечь финансовые блага и внимание. Однако этот цвет подойдет не для каждого знака зодиака.

, и — цвета Дерева, которые питают элемент Огня. Они являются символами роста и жизненной энергии. Желтый, золотой , карамельный , пшеничный — оттенки, ассоциирующиеся с природой Земли. Они привносят в жизнь богатство и удачу, способствуют стабилизации.

, , — оттенки, ассоциирующиеся с природой Земли. Они привносят в жизнь богатство и удачу, способствуют стабилизации. Коричневый, песочный, бежевый — оттенки, которые сложно назвать праздничными. Однако это цвета стихии земли, которые хорошо сочетаются с Огненной Лошадью.

Эксперт советует использовать эти цвета не только в новогодних нарядах, но и окружить себя предметами этих цветов. «На праздничном столе хорошо зажечь свечу в форме лошади. Горящий огонь придаст дополнительную энергию огню символа года», — отметил астролог.

В каком цвете встречать 2026 год

Овны

Овнам лучше встречать Новый год в ярких нарядах Фото: URA.RU

Овны относятся к огненным знакам и отличаются бойцовским характером, поэтому в их гардеробе должны присутствовать вещи красного цвета. Рекомендуется выбирать одежду, которая будет подчеркивать их воинственные черты.

Тельцы

Представители этого знака зодиака связаны с материальной сферой жизни, поэтому астролог советует им включить в свой образ золотые детали одежды. Это привлечет в их жизнь удачу и финансовое благополучие. По словам эксперта, эффект будет сильнее, если выбрать действительно дорогостоящие вещи.

Близнецы

В новогоднюю ночь представителям знака зодиака Близнецы стоит включить в свой праздничный наряд элементы голубого цвета. Учитывая, что стихия этого знака — воздух, для формирования легкого и воздушного образа астролог советует отдать предпочтение просторным юбкам, блузкам и рубашкам.

Рак

Ракам энергия года Лошади может показаться несколько дискомфортной, поэтому при выборе одежды им стоит стремиться к гармонии между экспрессией и сдержанностью. Оптимальным решением будет отдать предпочтение одежде в пастельной цветовой гамме.

Лев

Для представителей знака Льва рекомендуется в новогоднем наряде сделать акцент на красном цвете. Необходимо дополнить образ яркими деталями, предпочтительно золотистого оттенка. На Новый год Львам подойдет яркий стиль, напоминающий образы Филиппа Киркорова.

Дева

Девам подойдут красный, зеленый и золотой цвета Фото: URA.RU

Представителям этого знака зодиака больше всего подходят лаконичные и функциональные образы. Для гармоничного образа яркие цвета — красный, зеленый и золотой — можно дополнить более сдержанными тонами.

Весы

Весам астролог рекомендуется выбрать наряды, которые будут отличаться легкостью. Дополнить образ можно с помощью аксессуаров — например, брошек — в красной и золотой цветовой гамме.

Скорпион

Представителям знака Скорпион рекомендуется отдавать предпочтение одежде темных оттенков, которая будет создавать мистический образ. Влияние энергии Лошади поможет усилить их привлекательность и обаяние в глазах других людей.

Стрельцы

Людям, родившимся под этим знаком зодиака, рекомендуется включить в свой образ вещи и аксессуары красного цвета. Важно, чтобы в одежде присутствовали элементы от престижных брендов. Считается, что это поможет привлечь энергию процветания.

Козерог

Козерогам рекомендуется выбрать наряды в темных оттенках Фото: URA.RU

Козерогам в новогоднюю ночь лучше надеть наряд сдержанного стиля. Не следует избегать использования темных цветов в одежде — можно рассмотреть комбинацию красного и черного. Например, можно выбрать пиджак черного цвета с красной подкладкой или обувь с черной верхней частью и красной подошвой.

Водолей

Водолеям, как воздушному знаку, стоит сделать акцент на голубые и белые цвета. Аксессуары красного и золотого цвета лучше добавить в небольших количествах. Оптимально, если в Новый год на вас будут смарт-часы или другой технологичный гаджет.

