Развеселить компанию: сотня шуточных предсказаний на Новый год

Новый год — время чудес, сюрпризов и, конечно же, предсказаний. Хотите узнать, что ждет вас в грядущем году — URA.RU подготовил подборку из 100 веселых и шуточных предсказаний, которые помогут создать праздничное настроение и подарят массу положительных эмоций — подробнее в материале.
Как преподнести шуточные предсказания друзьям
Если вы хотите удивить своих друзей и близких чем-то необычным в новогоднюю ночь, то шуточные предсказания — отличный вариант. Преподнесите их оригинально, чтобы впечатления от праздника были незабываемыми.
Одна из идей — спрятать свернутые в трубочки предсказания в праздничное печенье с предсказаниями. Испеките его сами или закажите в кондитерской, предварительно обсудив с мастерами ваш креативный замысел.
Другой вариант — положить предсказания в красивые конфеты. Выберите для них интересную обертку, а затем вложите внутрь каждой конфеты по одному шуточному пожеланию. Разложите сладкие сюрпризы на большом блюде, и пусть каждый гость выберет себе конфету по вкусу, а заодно и узнает, что его ждет в наступающем году.
Если хотите больше интерактива, то организуйте новогодний квест или игру, в ходе которой участники будут искать спрятанные вами предсказания. Разместите их в самых неожиданных местах — в еловых шишках, новогодних носках, под салфетками или в книгах.
Предсказания для богатства и успеха
- В новом году ты откроешь новые горизонты и счет в швейцарском банке.
- Не жди в наступающем году чудес — чуди самостоятельно.
- Ждет тебя, мой друг, услада — повышение оклада.
- Если сохранишь свой стиль, купишь ты автомобиль.
- Деньги получишь в бумажнике кожаном, будешь успешным, веселым, ухоженным.
- Дом ты построишь с большою террасой, жизнь твоя будет самой прекрасной.
- Найдешь бриллианты и долларов пачку, купишь на них отличную тачку.
- В этом году ты закроешь глаза от удовольствия и замок нового особняка.
- Припаркуется у дома фура радости и смеха, принесет грядущий год много счастья и успеха.
- Жениха богатого, красивого найдешь, под венец в грядущий год с ним ты попадешь.
- В этом году тебя ждет множество деловых предложений и успешных сделок.
- Твой банковский счет будет расти, как на дрожжах, а конкуренты — завидовать молча.
- В 2025 году ты станешь настоящим магнитом для денег и удачи.
- Твои инвестиции принесут небывалую прибыль, а бизнес-идеи будут генерировать миллионы.
- В новом году ты не будешь знать отбоя от выгодных контрактов и предложений о сотрудничестве.
- Удача будет преследовать тебя по пятам, а фортуна станет твоей лучшей подругой.
- В 2025 году ты откроешь свое дело и станешь успешным предпринимателем.
- Твой доход будет расти в геометрической прогрессии, а расходы — уменьшаться в арифметической.
- В этом году ты найдешь клад или выиграешь в лотерею крупную сумму.
- Твоя карьера пойдет в гору, а конкуренты будут смотреть на тебя снизу вверх.
Предсказания для здоровья и красоты
- Получишь то, чего тебе очень сильно не хватало — новую нервную систему.
- Будет Вам «и то, и это», отпуск и путевка летом, шмоток целые пакеты и горячие котлеты.
- Не будешь точно ты болеть, и в делах все будет удаваться, если не забудешь шарф надеть и почаще будешь улыбаться.
- Осторожным стоит быть, лишнего чтоб не купить.
- Будет шумным этот год, счастье, радость принесет.
- Фортуна подарит море удачи и дачу у моря.
- Будешь каждый день получать по букету цветов и откроешь свой цветочный магазин.
- В этом году ты утонешь… в счастье, любви и заботе.
- Весь год будешь в шоколаде. Главное — не теряй бдительности, чтобы не получить лишний вес.
- В этом году будет отвращение от сладкого, будешь пить только полусухое.
- Ты станешь настоящим гуру ЗОЖ и будешь вдохновлять других своим примером.
- В 2025 году тебя ждет полная перезагрузка организма и омоложение на 10 лет.
- Ты откроешь для себя новый вид спорта и станешь в нем настоящим профи.
- В этом году ты забудешь дорогу в аптеку и будешь лучиться здоровьем и энергией.
- Твоя кожа будет сиять, волосы — блестеть, а фигура — вызывать восхищение.
- Ты станешь настоящим магнитом для комплиментов и восторженных взглядов.
- В новом году тебе удастся достичь гармонии души и тела, а стресс останется в прошлом.
- Ты откроешь для себя секреты правильного питания и будешь наслаждаться вкусной и полезной едой.
- В 2025 году ты станешь настоящим экспертом по уходу за собой и будешь делиться советами с друзьями.
- Твое отражение в зеркале будет вызывать улыбку и уверенность в себе каждый день.
Предсказания для любви и отношений
- Ты точно будешь богат, но всего 2 дня — в день аванса и зарплаты.
- В начале года подаришь любимой шубу и будешь жить спокойно… до 8 Марта.
- Если станет сложно идти к своей мечте, ляг и лежи в ее направлении.
- Будешь чаще улыбаться: все мечты начнут сбываться.
- С этим грузом тебе в одиночку не справится… Зови друзей — клад с золотом сам себя не дотащит.
- Кому-то в этом году повезет и, возможно, этим «кем-то» станешь ты.
- Бумажник похудеет очень, на море скоро ты захочешь.
- Тебе выдадут премию лучшего сотрудника. Главное, чтобы лучший сотрудник не узнал об этом.
- Будь осторожен, в этом году ожидается мощный взрыв — лопнут все твои завистники.
- Перед тобой откроются все двери… супермаркетов.
- В новом году ты встретишь свою настоящую любовь и будешь купаться в море романтики.
- Твоя половинка будет носить тебя на руках и исполнять все желания.
- В 2025 году ты сыграешь свадьбу своей мечты и будешь счастлив в браке.
- Твоя любовь будет крепнуть с каждым днем, а отношения — становиться все гармоничнее.
- В этом году ты станешь настоящим магнитом для противоположного пола и будешь купаться во внимании.
- Ты откроешь для себя новые грани отношений и будешь наслаждаться каждым моментом вместе с любимым человеком.
- В новом году ты научишься выражать свои чувства и будешь окружен любовью и заботой.
- Твоя семья станет еще крепче, а дети будут радовать успехами и достижениями.
- В 2025 году ты отправишься в романтическое путешествие мечты со своей половинкой.
- Твое сердце будет петь от счастья, а душа — наполняться любовью и теплом.
Предсказания для карьеры и работы
- Смотри внимательно по сторонам, переходя дорогу — большая вероятность встретить свою судьбу.
- На тебя совершат нападение Успех, Любовь и Богатство. Отбиться от них ты не сможешь.
- Если будешь просыпаться рано, ни разу не опоздаешь на работу.
- В наступившем году тебя ждет много интересных и увлекательных… домашних дел.
- Тебя ожидает повышение на работе — офис перенесут на этаж выше.
- Ты наконец-то избавишься от плохой привычки, а взамен приобретешь две новые.
- Жди коварного и неожиданного предательства… от весов.
- Друзей удивить ты сильно сумеешь — ведь к алкоголю совсем охладеешь.
- В этом году ты узнаешь один прекрасный способ осуществить желания — начать много работать.
- Тебя ожидает встреча с золотой рыбкой. Вкусной, запеченной с овощами.
- В 2025 году тебя ждет карьерный прорыв и признание начальства.
- Ты станешь настоящим профессионалом своего дела и будешь нарасхват на рынке труда.
- Твои идеи и проекты будут оценены по достоинству, а коллеги — уважать и прислушиваться к твоему мнению.
- В новом году ты найдешь работу своей мечты с высокой зарплатой и дружным коллективом.
- Твое трудолюбие и упорство принесут свои плоды, и ты сможешь достичь любых карьерных высот.
- В 2025 году ты станешь незаменимым сотрудником и будешь пользоваться авторитетом среди коллег и партнеров.
- Твой босс будет в восторге от твоих успехов и наградит тебя премией и повышением.
- В этом году ты освоишь новые навыки и знания, которые помогут тебе стать еще более ценным специалистом.
- Твоя работа будет приносить тебе не только доход, но и удовольствие и удовлетворение.
- В новом году ты сможешь достичь идеального баланса между работой и личной жизнью.
Предсказания для путешествий и приключений
- Год будет интересным и веселым… у тараканов, живущих в твоей голове.
- Если будешь много улыбаться, разбогатеешь. Ведь тебе предложат рекламировать известный бренд зубной пасты.
- Год принесет существенную прибавку в весе — кошелек станет намного тяжелее.
- Жди пополнения в доме. Ведь после праздников холодильник значительно опустеет — придется восполнить запасы.
- Будет много путешествий — на работу, на дачу и в супермаркеты.
- В этом году тебя ждет много открытий… открытий бутылок с шампанским.
- Ты мечтал о повышении, и оно обязательно будет. Повысится твой вес.
- В этом году сумеешь заглянуть за горизонт. Колесо обозрения в ближайшем парке уже ждет тебя.
- У тебя не будет лишних 100 рублей, но будет 100 друзей и каждый из них подарит тебе по 100 рублей.
- Если спрячешь ты заначку, найдешь попозже денег пачку.
- В 2025 году ты отправишься в кругосветное путешествие и будешь покорять новые страны и континенты.
- Твой загранпаспорт будет пестрить штампами, а инстаграм — яркими фотографиями из разных уголков мира.
- В новом году тебя ждут незабываемые приключения и встречи с интересными людьми.
- Ты станешь настоящим искателем приключений и будешь открывать для себя новые культуры и традиции.
- В 2025 году ты исполнишь свою давнюю мечту о путешествии и будешь наслаждаться каждым моментом.
- Твои путешествия будут полны ярких эмоций, вкусной еды и удивительных открытий.
- В этом году ты научишься жить в моменте и ценить каждое мгновение своих приключений.
- Твои друзья будут завидовать твоим путешествиям и просить поделиться секретами удачных поездок.
- В новом году ты откроешь для себя новые хобби и увлечения, связанные с путешествиями и активным отдыхом.
- Твои приключения будут настолько захватывающими, что ты захочешь написать о них книгу или снять фильм.
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