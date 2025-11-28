«Оливье, фильмы и подарки»: челябинцы рассказали, как встретят Новый год

Большинство горожан отметят праздники дома с близкими Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы на празднование Нового года в среднем потратят 14 000 рублей, но каждый четвертый попытается уложиться в 5000 рублей. Отмечать наступающий 2026 год собираются 88% опрошенных. Большинство челябинцев будут отмечать праздники дома, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«При этом 26% опрошенных челябинцев при праздновании Нового года собираются уложится в 5 000 рублей, 23% готовы потратить от 10 000 до 15 000, 13% — до 30 000. Больше этих сумм закладывают 13% опрошенных», — сообщил в пресс-службе.

Челябинцы будут заранее готовиться к празднованию, украшать дом, готовить традиционные новогодние блюда. Чаще всего к празднику готовится молодежь до 24 лет.

Продолжение после рекламы

Для большинства жителей Челябинска Новый год — семейный праздник, поэтому и встречать его будут в основном дома, в кругу семьи и друзей (77%). Еще 16% собираются провести праздничную ночь в гостях у близких. Также 6% опрошенных челябинцев планируют отправиться в ресторан или кафе, отметить праздник в путешествии или на мероприятии.

Челябинцы на Новый год докупят гирлянды, венки и тематический декор, елочные игрушки, новогоднюю одежду, праздничную посуду и другие аксессуары для сервировки. Также треть купят в этом году елку — живую или новую искусственную. Праздничной атмосферы челябинцы добавят с помощью хлопушек, бенгальских огней и фейерверков, а 15% позаботятся о карнавальном костюме или хотя бы новогоднем свитере.