«Оливье, фильмы и подарки»: челябинцы рассказали, как встретят Новый год
Большинство горожан отметят праздники дома с близкими
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Челябинцы на празднование Нового года в среднем потратят 14 000 рублей, но каждый четвертый попытается уложиться в 5000 рублей. Отмечать наступающий 2026 год собираются 88% опрошенных. Большинство челябинцев будут отмечать праздники дома, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».
«При этом 26% опрошенных челябинцев при праздновании Нового года собираются уложится в 5 000 рублей, 23% готовы потратить от 10 000 до 15 000, 13% — до 30 000. Больше этих сумм закладывают 13% опрошенных», — сообщил в пресс-службе.
Челябинцы будут заранее готовиться к празднованию, украшать дом, готовить традиционные новогодние блюда. Чаще всего к празднику готовится молодежь до 24 лет.
Для большинства жителей Челябинска Новый год — семейный праздник, поэтому и встречать его будут в основном дома, в кругу семьи и друзей (77%). Еще 16% собираются провести праздничную ночь в гостях у близких. Также 6% опрошенных челябинцев планируют отправиться в ресторан или кафе, отметить праздник в путешествии или на мероприятии.
Челябинцы на Новый год докупят гирлянды, венки и тематический декор, елочные игрушки, новогоднюю одежду, праздничную посуду и другие аксессуары для сервировки. Также треть купят в этом году елку — живую или новую искусственную. Праздничной атмосферы челябинцы добавят с помощью хлопушек, бенгальских огней и фейерверков, а 15% позаботятся о карнавальном костюме или хотя бы новогоднем свитере.
Что касается новогоднего стола, то челябинцы в первую очередь обязательно поставят на стол мандарины, оливье, селедку под шубой. У многих на столах будет птица (56%), бутерброды с красной икрой (53%) и холодец или заливное (40%). Также больше половины опрошенных считают обязательным присутствие на празднике самых близких. Горожане уверены: в этот день обязательно нужно дарить подарки и смотреть новогодние фильмы.
Материал из сюжета:Челябинск встречает Новый 2026 год
