В Катав-Ивановском округе выбрали нового главу

В Катав-Ивановском округе (Челябинская область) 28 ноября выбрали нового главу. Как URA.RU рассказала председатель собрания депутатов Екатерина Куликова, им стал исполнявший полномочия руководителя Александр Васильев.

«Прошло заседание Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального округа. Решением собрания главой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по итогам конкурса, избран временно исполнявший полномочия главы района Александр Васильев», — сообщила URA.RU Куликова.

Победил кандидат, выдвинутый партией «Единая Россия». На заседании присутствовали все 14 депутатов. Из них «за» Васильева проголосовали 12 человек, двое — воздержались.

Заседание провела председатель собрания. Екатерина Куликова стала им в сентябре, сменив в этой должности самого Васильева.