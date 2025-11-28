Логотип РИА URA.RU
В Катав-Ивановском округе выбрали нового главу

28 ноября 2025 в 14:31
Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

В Катав-Ивановском округе (Челябинская область) 28 ноября выбрали нового главу. Как URA.RU рассказала председатель собрания депутатов Екатерина Куликова, им стал исполнявший полномочия руководителя Александр Васильев.

«Прошло заседание Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального округа. Решением собрания главой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по итогам конкурса, избран временно исполнявший полномочия главы района Александр Васильев», — сообщила URA.RU Куликова.

Победил кандидат, выдвинутый партией «Единая Россия». На заседании присутствовали все 14 депутатов. Из них «за» Васильева проголосовали 12 человек, двое — воздержались.

Заседание провела председатель собрания. Екатерина Куликова стала им в сентябре, сменив в этой должности самого Васильева. 

Выборы были внеочередными. Предыдущий глава Николай Шиманович в апреле лишился полномочий после того, как апелляционная инстанция подтвердила обвинительный приговор в отношении него. Политик попал за решетку на пять лет, но 26 июня скончался.

Материал из сюжета:

Конкурсы на глав в Челябинской области

