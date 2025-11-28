В Катав-Ивановском округе выбрали нового главу
Александр Васильев стал главой Катав-Ивановского округа
В Катав-Ивановском округе (Челябинская область) 28 ноября выбрали нового главу. Как URA.RU рассказала председатель собрания депутатов Екатерина Куликова, им стал исполнявший полномочия руководителя Александр Васильев.
«Прошло заседание Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального округа. Решением собрания главой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по итогам конкурса, избран временно исполнявший полномочия главы района Александр Васильев», — сообщила URA.RU Куликова.
Победил кандидат, выдвинутый партией «Единая Россия». На заседании присутствовали все 14 депутатов. Из них «за» Васильева проголосовали 12 человек, двое — воздержались.
Заседание провела председатель собрания. Екатерина Куликова стала им в сентябре, сменив в этой должности самого Васильева.
Выборы были внеочередными. Предыдущий глава Николай Шиманович в апреле лишился полномочий после того, как апелляционная инстанция подтвердила обвинительный приговор в отношении него. Политик попал за решетку на пять лет, но 26 июня скончался.
