Песков — URA.RU: предстоит определить, как обеспечить признание решений по Украине

Все решения по Украине должны получить международное признание, но в каком виде, еще предстоит определить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Это все, эти нюансы предстоит определить в ходе переговоров. Не хотим забегать вперед и вести обсуждение в таком публичном мегафоном формате. Считаем это неправильно», — сказал Песков.

Накануне во время общения с «кремлевским пулом» по итогам визита в Киргизию президент Путин ответил на вопрос URA.RU о том, с кем на Украине можно будет подписывать итоговые документы по завершению конфликта. Глава государства ответил, что Украина совершила стратегическую ошибку, отказавшись от проведения выборов из-за военного положения. Проводить выборы сейчас бессмысленно, так как они заведомо будут сфальсифицированными. Для России, по словам Путина, крайне важно международное признание позиции России.